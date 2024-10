La Palmese comunica l’acquisizione del centrocampista Puntoriere

US Palmese comunica che, a seguito del verificarsi di una ghiotta opportunità di mercato sul parco svincolati, si è perfezionato l’accordo con il centrocampista Giulio Puntoriere per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Nato il 7 novembre 1995 a Reggio Calabria, nonostante la giovane età, vanta già 57 presenze nel campionato di Serie D, l’ultima proprio con la maglia della Palmese, con la quale ha esordito domenica, nel finale della partita contro il Troina. Fa il suo esordio in Serie D con la maglia dell’HinterReggio nella stagione 2013/14, collezionando in tutto 6 presenze.

Nella stagione successiva, gioca in Eccellenza con la maglia della Vibonese, scendendo in campo 25 volte. Nel 2015/16 conquista la quarta posizione, decisiva per il successivo ripescaggio in Lega Pro, segnando anche il suo primo gol in Serie D in 28 presenze con i rossoblù.

Nel 2016/17 l’avventura al Due Torri dura solo sei mesi, a causa del ritiro della squadra per problemi economici (12 presenze e 1 gol). A febbraio quindi firma per il Sersale, con il quale colleziona 10 presenze. Domenica al Luigi Razza di Vibo Valentia sarà ancora a disposizione di mister Pellicori, dove vivrà l’emozione dell’ex di turno.

US Palmese ha sottoscritto con lo stesso giocatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 Giugno 2018.

Fonte: Il Responsabile Comunicazione – Dott. Gianluca Trunfio