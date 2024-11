La Pro Reggina ’97 cerca continuità di vittoria contro Rionero

di Nicolino D’Ascoli. Dopo la vittoria in casa contro la Jordan, la Pro Reggina ’97 sfiderà in trasferta Rionero, compagine della Basilicata. Le reggine vogliono continuare la striscia positiva con determinazione e convinzione. Mister Enzo Tramontana ne approfitterà di questo ulteriore banco di prova per testare la condizione dei singoli, la resa del gruppo a l’applicazione tattica.Ecco le sue parole : “Abbiamo lavorato con grande tranquillità, preparando la gara nei minimi dettagli. Alle ragazze, ho chiesto di avere un corretto approccio alla partita, per impostare il nostro gioco e concedere poco agli avversari. Sarà importante mettere massima determinazione e cattiveria agonistica, per evitare di commettere errori indotti ed utilizzare ogni opportunità concessa a nostro vantaggio. L’obiettivo è di centrare un’altra vittoria, che ci consenta di incrementare punti necessari per consolidare la posizione in classifica. Ho grande fiducia e convinzione. Il percorso portato avanti dalla squadra, con grande spirito di abnegazione e impegno, dimostra che hanno voglia di dimostrare tutto il loro valore e raggiungere le soddisfazioni che meritano. L’intensità e dinamicità degli allenamenti, poi, consentono di applicare schemi, organizzare il gioco e ridurre i margini di errore. Il nostro lavoro è rivolto a ottimizzare i movimenti e dare consistenza e continuità al nostro gioco”.Il capitano amaranto Martina Romeo evidenzia inoltre l’importanza di mantenere la concentrazione alta e sottolinea l’impegno profuso da lei e dalle sue compagne in ogni allenamento : “I risultati positivi ottenuti sino a questo momento ci hanno incoraggiato, spingendoci ad avere grande attenzione. Contro il Rionero, sarà necessario non commettere alcun passo falso per centrare un successo pieno. Sono fiduciosa, perché con le mie compagne c’è grande affiatamento e ognuna di noi da sempre il massimo per supportare il gruppo e conquistare la vittoria”