La Pro Reggina chiama a raccolta i suoi tifosi, oggi l’andata playoff contro Montesilvano.

Cresce l’attesa per la partita di andata dei play off, in cui la Pro Reggina ’97 affronterà Città di Montesilvano. Un percorso in crescita per la Pro Reggina, che al termine della stagione regolare ha totalizzato 47 punti, ottenendo la quarta posizione in classifica nel girone c del campionato nazionale di calcio a 5 femminile. In tutto la squadra calabrese ha concretizzato 15 vittorie, 9 sconfitte e 2 pareggi. Numeri che hanno consentito alla Pro Reggina, già campione d’Italia nel campionato 2011 – 2012, di entrare anche quest’anno tra le migliori 12 squadre italiane e disputare i play off scudetto.Più agevole l’iter che ha contraddistinto Città di Montesilvano, che ha ottenuto la seconda posizione in classifica nel girone b, con 22 vittorie e 4 pareggi, giunta dietro la Lazio del pallone d’oro Lucileia. Mercoledì (ore 16:00) al PalaBotteghelle, dunque, sarà importante l’apporto di tifosi chiamati a sostenere la squadra nel delicato impegno: “I nostri tifosi hanno costituito una parte fondamentale per i nostri successi – ha dichiarato Federica Mezzatesta. Ci hanno sempre sostenuto con calore e affetto”. La giovane laterale, ha materializzato nella stagione regolare 34 reti: “Sono certa che anche per questa prima gara dei play off , il pubblico sarà numeroso. Siamo cariche e fortemente motivate. Abbiamo voglia di lottare insieme ai nostri tifosi per raggiungere un altro successo. Abbiamo lavorato intensamente, limando ogni possibile soluzioni tattica, per essere precisi ed efficaci. L’approccio come sempre sarà fondamentale. Dovremmo mettere grande grinta e cattiveria agonistica per imporre sin dalle prime fasi il nostro gioco e chiudere gli spazi alle nostre avversarie”.Ludovica Politi ha invitato i tifosi a stare accanto alla squadra: “ Il loro calore sarà come sempre importante per motivarci nei momenti di difficoltà e gioire per i nostri successi. Sono convinta che domani il pubblico non farà mancare il proprio contributo, arrivando da ogni parte numerosi per sostenerci in questo primo impegno dei play off”. Sulla partita, Politi ha aggiunto: “Siamo orgogliose di rappresentare la Pro Reggina, l’unica squadra calabrese che ha conquistato nello stesso anno lo scudetto e la Supercoppa. Poter indossare questa maglia è un onore e vogliamo dimostrarlo in ogni partita, dando sempre il massimo, per regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi”. i need to buy the website website