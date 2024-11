La Pro Reggina dilaga a Potenza e vola in quarta posizione

di Nicolino D’Ascoli – Redditizia la trasferta in Basilicata per le ragazze calabresi della Pro Reggina ’97 che espugnano Potenza per 8 a 2 e tornano a casa con i tre punti ed un ottimo quarto posto in classifica. Partita iniziata in sordina, ritmi bassi e pochissima intensità di gioco, le due squadre si studiano intensamente nella prima parte di gioco, solo un gran colpo della Gerardi (P) sblocca il risultato, tiro potente e preciso da fuori area che supera il portiere reggino, complice una disattenzione delle retroguardia calabrese.La reazione delle ospiti però non tarda ad arrivare, un secco uno – due capovolge immediatamente la situazione, Mezzatesta (PR) pareggia e Politi (PR) firma il raddoppio. Arriva anche la rete per Alba Franco Marin (PR) oggi titolare dal primo minuto al posto dell’infortunata Napoli. Un’ottima prova della spagnola che condisce il suo esordio dall’inizio con assist per la finalizzazione delle compagne e con tanta grinta in fase di interdizione delle azioni avversarie.Il secondo tempo è tutta un’altra storia, la Pro Reggina ’97 dilaga ed il Cus Potenza prova a chiudere gli spazi e a giocare in contropiede. Le ospiti però amministrano benissimo il gioco e si portano ripetutamente in avanti sfruttando la rapidità nei passaggi e accorciando le distanze.Una vittoria che gratifica le attese e da concretezza al lavoro, come spiega il tecnico calabrese: “E’ stata una buona prestazione – commenta Enzo Tramontana. Dopo aver subito la rete del vantaggio avversario, abbiamo immediatamente reagito e aumentato le distanze. Mi è piaciuto il ritmo e l’intensità messi in campo dalle ragazze e l’atteggiamento sempre positivo. Adesso, pensiamo alla prossima gara, come ho ribadito sino alla fine saranno tutte sfide che dovremmo affrontare con la massima concentrazione. Il nostro lavoro come sempre, sarà orientato al massimo impegno nel preparare la partita e nell’avere la mentalità giusta per centrare un altro risultato”.Nel secondo tempo, Martina Cacciola è entrata al posto di Pugliese. Il portiere dopo un lungo stop a causa di un infortunio, è tornato dunque in campo per dare il suo supporto alla squadra: “E’ stata una buona partita. Non era facile rientrare dopo tanto tempo. Le mie compagne come sempre mi hanno supportato, dandomi grande sicurezza e dimostrandomi grande fiducia. Abbiamo mostrato grande attenzione, rimanendo unite e portando a nostro favore la partita. Sono contenta di poter dare il mio apporto alla squadra”.Cus Potenza – Pro Reggina 2-8CUS POTENZA: Merlenghi, Campaniello, Gresia, Casiero, Gerardi, Carbonari, Castellano, Petrazzuoli. All.:Brindisi.PRO REGGINA: Pugliese, Cacciola, Romeo, Vadalà, Mezzatesta, Politi, Onesto, Assuma, Macrì A., Macrì M., Franco, Mendolia. All.:Tramontana.ARBITRI: Minichini di Ercolano, Cafaro di Sala Consilina. CRONO: Traficante di Venosa.MARCATORI: Gerardi (P), Mezzatesta (PR), Politi (PR), Franco Marin (PR); Mezzatesta (PR), Romeo (PR), Gerardi (P), Politi (PR), Politi (PR), Mendolia (PR).