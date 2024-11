La Pro Reggina, in casa, perde di misura contro Montesilvano, ma c’è ancora la gara di ritorno.

di Nicolino D’Ascoli. Termina con una sconfitta per le ragazze di casa la gara di andata dei playoff scudetto fra Pro Reggina e Città di Montesilvano. I primi venti minuti sono tutti a favore degli ospiti che giocano con un ottimo giro palla e mettono parecchie volte a repentaglio la retroguardia amaranto, che però ha nelle ripartenze la sua arma migliore.Montesilvano gioca quasi a memoria, gli schemi sono consolidati e le giocatrici di Salvatore (coach Montesilvano) si trovano alla perfezione, i primi dieci minuti sono un vero assedio alla porta di Cacciola. L’estremo difensore reggino però si dimostra ancora una volta insuperabile, ed in più di una occasione compie veri e propri miracoli tenendo a galla i suoi. Il ritmo della gara è intenso, le amaranto spezzano il fiato con difficoltà, ma tengono bene il campo. Il doppio palo pazzesco e la traversa colpita con un meraviglioso tacco dalle ospiti nel giro di due minuti, sono il preambolo che annunciano il gol. Gli affondi continui infatti portano in vantaggio gli ospiti a 5’ dalla fine della prima frazione. La numero 12 di Montesilvano con una sua compagna a terra continua a giocare e piazza dal limite un bel tiro rasoterra che prende il palo interno e sbatte sull’incolpevole portiere della Pro Reggina che non può far altro se non raccogliere la palla in rete. La reazione delle amaranto è vivace, Mezzatesta prima si crea un’occasione e va quasi al tiro, dopo un minuto invece trova la rete del pareggio momentaneo. Splendida azione sulla sinistra con il capitano Romeo che serve un pallone d’oro all’attaccante numero 9 che infila ottimamente il portiere avversario. Festa grande al “PalaBotteghelle”. Ora la partita torna in equilibrio anche sotto l’aspetto del gioco.La seconda parte di gara inizia con un piglio diverso. La Pro Reggina cerca a tutti costi il vantaggio con aggressività e determinazione, elementi inculcati evidentemente da coach Tramontana durante l’intervallo. Dopo 6 minuti però è ancora Montesilvano vicina al gol, l’attaccante ospite coglie un altro palo pieno e sulla ribattuta spedisce fuori la palla. Al 7° minuto invece Mezzatesta con una incredibile ripartenza costringe il n.23 a deviare in angolo un gran tiro. Al 9° altro palo del 14 ospite che poco dopo ci riprova con un tiro a giro dal limite che sfiora l’incrocio. Partita vivace, il copione è sempre lo stesso, Montesilvano ha il pallino del gioco, la Pro reggina spaventa con le sue ripartenze in velocità. Quando mancano sei minuti alla fine gli ospiti trovano la rete del vantaggio, la fantasista numero 10 in maglia bianca dalla sinistra si inventa un diagonale sul quale Cacciola, la migliore in campo, non può far nulla. L’occasione del pareggio capita dopo due minuti, Romeo in ennesima ripartenza si ritrova a tu per tu col portiere avversario e si divora un gol praticamente già fatto tirando a lato.La gara finisce così, 2 a 1 per Montesilvano con tantissimi applausi alle beniamine di casa da parte del numerosissimo pubblico presente oggi al “PalaBotteghelle”. Il ritorno non sarà di certo una passeggiata, la sfida è ancora aperta.Ecco le dichiarazioni del post partita :Tramontana : “Abbiamo dimostrato una grandissima partita a livello tattico. Apparentemente ci siamo chiusi in difesa, ma abbiamo applicato alla perfezione le ripartenze. Nonostante siamo scesi in campo con ragazzine e contro uno squadrone, abbiamo fatto la nostra gara e sono orgoglioso delle mie ragazze. Cerco sempre di inculcare alle mie ragazze la consapevolezza di non avere timore di nessuno. Abbiamo anche avuto buone occasioni. I programmi vanno alla grandissima. Oggi avevamo di fronte una squadra blasonata e al di là del risultato è come se abbiamo vinto uno scudetto.”Cacciola : “Abbiamo preparato la partita come tutte le altre, in maniera minuziosa e comunque di fronte avevamo un avversario costruito per vincere. Abbiamo cercato di limitarli e cercando di sfruttare le ripartenze. Siamo una squadra giovanissima e abbiamo fatto una gran bella figura davanti al nostro pubblico. Onore al Montesilvano, ma potevamo anche fare qualche gol in più. C’è ancora il ritorno.”