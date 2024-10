La Reggina apre le porte del Granillo ai tifosi del futuro

Il Calcio è definito da tutti lo Sport più bello e più seguito del Mondo.

Quando si parla di Sport e, soprattutto, di Calcio, il primo pensiero è rivolto ai giovani perché lo Sport, il Calcio sono sinonimi di gioventù.

La società Reggina 1914, che guarda con speranza e ottimismo al futuro, con la convinzione che una nuova cultura sportiva può far nascere e crescere un rinnovato entusiasmo e un sano tifo dei ragazzi, vuole “investire” in questa idea, al fine di avvicinare al Calcio i tifosi del “domani” con l’obiettivo di affiancare la Squadra della propria Città – la Reggina – per trasmettere la propria “PASSIONE”, il proprio ENTUSIASMO, il proprio AMORE a chi indossa la gloriosa casacca Amaranto e per sentirsi Protagonisti diventando il “12° UOMO IN CAMPO”.

La Reggina 1914 vuole, così, rinverdire i tempi in cui Reggio Calabria, grazie ad uno stadio gremito di giovani e meno giovani, era famosa in tutta Italia per il legame, per il “PATTO” forte che si era creato tra i suoi fans e la squadra.

Mira, in particolare, ad aggregare tutti gli studenti intorno alla squadra di Calcio della Città, promuovendo la presenza dei giovani, creando un dialogo costante per testimoniare i valori sani del Calcio, per combattere la litigiosità e i disvalori morali prevalenti ed abbassare la percezione del “pericolo di andare allo stadio” .

Pertanto, domenica 10 dicembre 2017 ore 20.30, in occasione della partita casalinga con la squadra della Sicula Leonzio, e per tutte le partite che si disputeranno in casa, la Reggina 1914 INVITA TUTTI GLI STUDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE SCUOLE cittadine e della provincia, ad assistere agli incontri che si svolgeranno allo stadio Oreste GRANILLO, con la certezza di una grande PARTECIPAZIONE di tutti i giovani che aderiranno al progetto con un forte PATTO aggregativo, con la PASSIONE di chi ama la squadra di Calcio della propria Città, senza se e senza ma, per raggiungere insieme sempre migliori traguardi.

Con la certezza che il “Mondo della Scuola” apprezzerà l’iniziativa, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito di Reggio Calabria, che si ringrazia nella persona della dott.ssa Mirella Nappa, che insieme ai suoi collaboratori ha contribuito in modo importante alla realizzazione di questa iniziativa.

VI ASPETTIAMO TUTTI IN TRIBUNA OVEST PER SOSTENERE LA NOSTRA SQUADRA AL GRIDO:”OGGI E SEMPRE FORZA REGGINA”

Al fine di facilitare l’ingresso e rispettare la normativa vigente saranno emessi biglietti dal costo simbolico di 1 euro. Le scuole che aderiranno all’iniziativa dovranno inviare entro le ore 12.00 di giovedì 7 dicembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica biglietteria@reggina1914.it una lista completa con nome, cognome, data e luogo di nascita, al fine dell’emissione dei tagliandi.

UN RAPPRESENTANTE DEL SINGOLO PLESSO SCOLASTICO, potrà ritirare i tagliandi d’ingresso allo stadio presso la biglietteria del Centro Commerciale “Le Ninfee” sabato 9 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 15. Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti del documento di riconoscimento.