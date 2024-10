La Reggina esce dal tunnel. Decide Bianchimano, vittoria di platino

di Pasquale Romano – Era ora. Nel momento più difficile della stagione, la Reggina esce dal tunnel e al Granillo piega la Casertana. Finisce 2-1, decide la rete firmata Bianchimano nella ripresa.

LE SCELTE – Maurizi lascia in panchina Marino, centrocampo muscolare con Giuffrida, Provenzano e Mezavilla. Sparacello il partner di Bianchimano, in difesa il trio composto da Laezza, Ferrani e Pasqualoni.

La Reggina ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Avvio contratto degli amaranto, la Casertana forte degli ultimi risultati positivi mostra idee e scioltezza, velenosa la punizione calciata da Pinna al minuto 13.

Dal quarto d’ora gli amaranto iniziano a guadagnare campo e coraggio, sono ancora gli ospiti però a rendersi pericolosi con Carriero, potente ma alto il destro del giocatore campano al 23′. Prima manovra ben costruita della Reggina, arriva subito l’occasione limpida. Imbucata centrale per Bianchimano al 33′, il centravanti amaranto però solo davanti a Forte non trova la porta.

Per il vantaggio amaranto però è solo una questione di minuti. Corner calciato da Provenzano AL 37′, Laezza svetta e devia verso la porta, la difesa campana respinge ma per il direttore di gara oltre la linea di porta. Gara sbloccata, gli animi (in campo e fuori) iniziano a scaldarsi.

La Reggina spera di chiudere il primo tempo in vantaggio ma non ci riesce. Ha quasi del grottesco quanto accade appena prima dell’intervallo: mentre alcuni elementi delle due panchine entrano in contatto (espulso il tecnico ospite D’Angelo), la Casertana trova il pareggio con De Vena che su invito di Carriero dalla destra, beffa Laezza anticipando il distratto difensore amaranto.

Inizia la ripresa, tra gli sbadigli dei primi 15 minuti. Maurizi opta per la solita staffetta, Tulissi prende il posto di uno spento Sparacello. Al 60′ Mezavilla (tra i migliori in campo, il brasiliano finalmente incisivo) con un lancio perfetto manda in porta Bianchimano, l’ex Milan però si defila e con il destro trova un attento Forte.

Il centravanti amaranto fa le prove generali del gol, che arriva al minuto 64. Punizione dal limite, Bianchimano con un destro potente ma centrale approfitta del terreno di gioco reso viscido dalla pioggia e supera un colpevole Forte.

La Casertana, piegata da Bianchimano, non reagisce. Padovan ci prova timidamente di testa su cross dalla sinistra, entrano Turchetta e l’ex amaranto Tripicchio ma la formazione campana non sfonda il muro eretto dagli amaranto.

Nel finale incredibile l’occasione sciupata da Pasqualoni. Contropiede amaranto, Tulissi dalla sinistra serve un cioccolatino all’ex Catanzaro, che solo dall’area piccola riesce nell’impresa di spedire in curva. Non c’è spazio però, fortunatamente, per i rimpianti.

La Reggina conduce in porto la gara e centra una vittoria di platino, che mette fine al periodo nero e riavvita i bulloni della panchina di Maurizi. Amaranto che ritrovano il successo e salgono a quota 32 punti, il sospiro di sollievo è enorme ma per la salvezza c’è ancora da soffrire.

Prossima (complicata) sfida sul campo del Siracusa, lunedi 26 marzo alle 19.45.