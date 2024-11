La reggina Lucrezia Zema vince il Concorso Maybelline New York

di Antonello Diano – È di Reggio Calabria la fotografa vincitrice del Concorso “SOSTIENI LO SGUARDO ALZA LA SFIDA” indetto da Maybelline New York Italia.

Lucrezia Zema, (qui il suo account instagram https://www.instagram.com/lucreziazema/) affermata fotografa nel campo della moda, ha vinto nella categoria FOTO OCCHI del concorso per sole donne partecipanti da tutta Italia e suddiviso in 4 categorie: Outfit, Make Up, Foto Occhi, Parodia.

In ogni categoria un personaggio conosciuto faceva da coach, proponendo un proprio lavoro (appunto makeup, fotografia, parodia o outfit) e quindi “alzando la sfida” ad ogni partecipante alla propria categoria per poter vincere un Viaggio a New York ed un buono Shopping di 1000€.

La foto vincitrice è uno splendido scatto della modella reggina Myriam Melluso, truccata da un altro talento reggino, il Make Up Artist Dario Caminiti.

Facciamo i complimenti al trio di talenti made in RC, per il loro successo e la loro bravura, che li hanno portati fino a New York tenendo alto il nome della nostra città!