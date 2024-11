La reggina Maria Chiara Bruno stasera tra i concorrenti di Bake Off, il programma di Real Time

-di Laura Maria Tavella. Maria Chiara Bruno, 21 anni, di Reggio Calabria, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2, il programma di cucina di Real Time che lancia sfide di pasticceria e delizie a colpi di cupcakes e matterello!Tra i concorrenti della seconda edizione, in onda questa sera su Real time alle 21.30, anche la reggina Maria Chiara Bruno: la sua passione per la pasticceria nasce all’improvviso, cominciando a preparare cupcakes per ingannare il tempo. Da quel momento non si è più fermata: la curiosità e la voglia di imparare sono cresciute nel tempo, tanto da averle fatto rinunciare al lavoro nel mobilificio di famiglia e ora Maria Chiara ha una sola grande ambizione: aprire una pasticceria tutta sua a Reggio Calabria.Al casting di Bake Off 2014 ha portato la torta Aspromonte, un dolce tipico calabrese e con questa ha convinto i severi giudici di Bake Off: Benedetta Parodi, lo chef Ernst Knam e la giornalista Clelia D’Onofrio.In bocca al lupo Maria Chiara per la tua avventura su Real time, Reggio Calabria aspetta i tuoi dolci!