La Reggina sbatte sulla traversa. Pareggio senza reti con il Bisceglie – FOTO

Un punto è meglio di zero. La Reggina non va oltre il pareggio casalingo con il Bisceglie, Maurizi alla vigilia aveva parlato di gara da 6 punti da vincere a tutti i costi, così non è stato. Il tecnico amaranto aveva scelto Fortunato, e non Di Livio, per assistere la coppia offensiva Bianchimano-Tulissi, in difesa Laezza rientra dalla squalifica, De Francesco in cabina di regia al posto di Mezavila, fermato dal Giudice Sportivo.

Amaranto vicini al vantaggio nel corso del primo tempo, alla traversa della formazione di Maurizi risponde il Bisceglie pareggiano il conto dei legni. Tutti nel destro di Bianchimano i rimpianti della Reggina, Bisceglie a pochi centimetri dallo 0-1 grazie alla punizione calciata da Martinez.

Le emozioni, già non numerose nella prima frazione, diminuiscono alla distanza. Secondo tempo al cloroformio, Maurizi prova inutilmente con le sostituzioni (dentro Di Livio, Bezziccheri, Garufi e Sparacello) a spostare gli equilibri di una contesa ben indirizzata sul risultato a occhiali. Con il punto ottenuto oggi, gli amaranto salgono a quota 18 in classifica, e rimangono il linea di galleggiamento in zona play-off. Nel prossimo turno, De Francesco e compagni faranno visita all’Akragas ultimo in classifica.

