La Regione lancia 'Lonely Planet' dedicata alla Calabria

Lunedì 27 giugno, alle ore 11, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà una conferenza stampa per presentare la prima edizione della guida Lonely Planet dedicata alla Calabria.

Interverranno l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale, Fausto Orsomarso, il direttore della guida, Angelo Pittro, gli autori Denis Falconieri e Remo Carulli, la dirigente generale del dipartimento regionale al Turismo, Antonella Cauteruccio.

Nella corso della conferenza stampa sarà presentato anche il primo video “48 ore in Calabria” - Focus mare che, insieme ad un editoriale descrittivo uscirà sulle piattaforme digitali di Lonely Planet. Saranno visibili, in una sequenza produttiva in corso di realizzazione, cinque video "48 ore a…", realizzati con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission, nell'ambito del progetto Calabria Straordinaria, in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo.

Nella guida Lonely Planet vengono descritti itinerari delle province calabresi articolate in cinque tappe: Focus mare, Costa Ionica, Costa Tirrenica, Parchi e Outdoor, Arte Contemporanea & Archeologia – Calabria tra antico e moderno.

La guida uscirà martedì 28 giugno e racconta, in circa trecento pagine, un territorio in cui ogni contraddizione si districa nella bellezza, ottocento chilometri di costa rivaleggiano in lirismo con le montagne dei tre parchi nazionali, l’esotismo di linguaggi perduti nel mito si mescola ad atmosfere sacrali.