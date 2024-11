La rete per la legalita’: la Camera di commercio con le associazioni antiracket

Nell’ambito delle attività volte a dare concreta attuazione al proprio impegno affinché alla



criminalità ed illegalità diffusa si contrapponga la legalità partecipata, la Camera di Commercio di



Reggio Calabria ha avviato il progetto “La rete per la legalità: un percorso condiviso per la crescita



socio-economica del territorio”.



Un percorso, finalizzato a creare ed a consolidare una rete generatrice di crescita sociale e



sviluppo economico del territorio per affermare la supremazia della cultura della legalità in



opposizione alla cultura criminale, che la Camera ha messo in campo grazie alla preziosa e fattiva



collaborazione di cinque Associazioni operanti sul territorio provinciale: Confesercenti,



A.L.I.L.A.C.C.O. – S.O.S Impresa, Associazione Antiracket di Taurianova, Coordinamento



Nazionale Antimafia “Riferimenti”, Osservatorio sulla ndrangheta.



Il primo fondamentale passo è stato compiuto dalla Giunta della Camera di Commercio



che, il 30 giugno 2014, ha promosso e approvato il del Protocollo Istitutivo della “Rete per la



legalità”, assegnando alla Camera una funzione di coordinamento e di “messa a sistema” tra le



iniziative sul territorio, al fine di massimizzarne l’efficacia e l’impatto comunicativo, rendere più



proficuo il rapporto e l’impegno tra le parti sui temi della legalità, in una prospettiva di



consolidamento delle attività di collaborazione per la promozione di iniziative volte a contenere la



diffusione dei fenomeni criminali e, nel contempo, favorire la sensibilizzazione ai principi della



legalità e della leale concorrenza.



Il fitto programma delle iniziative, che prenderanno avvio già in questa settimana e si



concluderanno entro il mese di gennaio, si rivolge ad imprese, famiglie, consumatori, studenti e



docenti, che saranno direttamente ed attivamente coinvolti in campagne di sensibilizzazione su



media, web e social network; diffusione di newsletter; distribuzione di manuali e vademecum;



seminari informativi; laboratori didattici; incontri presso le scuole della provincia di Reggio



Calabria; visite guidate presso le imprese vittime di fenomeni di illegalità; convegni istituzionali.



Ciascuna delle cinque Associazioni ha incentrato il proprio piano di azione su aspetti



peculiari legati al tema della legalità (racket e usura, indebitamento e gioco d’azzardo), ideando un



programma differenziato ma integrato, contraddistinto da slogan identificativi: “Informati della



legalità per non fermarti” a cura della Confesercenti; “Conoscere per non essere soli” a cura di



A.L.I.L.A.C.C.O. – S.O.S Impresa; “R-esistiamo – Uniti per la legalità” a cura dell’Associazione



Antiracket di Taurianova; “Informare per resistere” a cura del Coordinamento Nazionale



Antimafia “Riferimenti”; “Cu disperatu campa disperatu mori” a cura dell’ Osservatorio sulla



ndrangheta.



La Camera di Commercio ha programmato anche la realizzazione di un ciclo di seminari



rivolto principalmente alle imprese, ai consumatori, agli studenti delle scuole superiori, in materia



di sicurezza e contraffazione dei prodotti di largo consumo, con particolare riferimento agli



strumenti di tutela disponibili e alle problematiche collegate al consumo e alla produzione di beni



contraffatti, perché la legalità è anche rispetto delle regole di mercato.



A conclusione del programma di tutti gli eventi e iniziative, le Associazioni racconteranno e



condivideranno esperienze ed esiti delle iniziative messe in campo, in un incontro coordinato dalla



Camera di Commercio, che si terrà giovedì 29 gennaio p.v. alle ore 10,30 presso la sede camerale.