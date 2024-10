La Ristobottega si ‘evolve’: in arrivo le novità per la stagione autunnale – FOTO

Alla Ristobottega, ogni piatto racconta una storia di passione, innovazione e tradizione. Non un semplicemente un ristorante, ma un vero viaggio sensoriale

Proponendo un menu unico e ricercato, che oggi amplia la propria offerta in vista della stagione autunnale, il locale di via Vittorio Veneto si è imposto sin da subito sulla scena, diventando un vero e proprio punto di riferimento per cittadini e turisti.

Le nuove proposte della Ristobottega

La vera specialità è il pesce frollato, un elemento distintivo che sorprende e delizia i palati più esigenti. Ma a piacere è soprattutto la proposta che si divide equamente tra carne e pesce, garantendo una varietà che soddisfa ogni preferenza.

In aggiunta ai piatti già proposti, la Ristobottega ha recentemente arricchito la sua offerta con nuove proposte. Tra queste, spiccano piatti come le escargots, l’anatra e l’agnello. Quest’ultimo, in particolare, è un piatto rivisitato che porta con sé i sapori della tradizione, impreziosito da una crema di pane e cipolle che lo rende un’esperienza gastronomica unica.

“Non si tratta di un cambiamento radicale – ha spiegato il titolare Maurizio Gangemi, ma di un’evoluzione pensata per offrire ai clienti un’esperienza sempre più raffinata e all’avanguardia, senza rinunciare alle radici della cucina italiana”.

A capo della cucina troviamo il talentuoso chef Lorenzo Gangemi. Giovane e audace, ha assunto con grande responsabilità la guida della cucina, portando la sua creatività e passione nei piatti proposti.

Cena e pranzo all’aperto anche d’inverno

Per chi desidera godersi un pasto all’aperto, anche nei mesi più freddi, la Ristobottega offre un elegante dehors che consente di pranzare o cenare all’esterno in tutta comodità anche in inverno. L’ambiente sarà riscaldato e ad ogni cliente verrà riservata una “coccola”, con una coperta per i più freddolosi.

Ristobottega è il luogo ideale per chi cerca un’esperienza culinaria diversa, dove l’innovazione incontra la tradizione in un ambiente accogliente e raffinato.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità segui la pagina Instagram.