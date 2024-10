La Royal Team Lamezia riparte per la terza Serie A

Si è rimessa in moto la Royal Team Lamezia per la sua terza stagione in Serie A. La squadra dei presidenti Claudia Vetromilo e Nicola Mazzocca, dopo un iniziale tentennamento successivo ai play off di fine aprile, ha ritrovato i giusti stimoli per buttarsi a capofitto nella nuova terza avventura in Serie A.

E ha ciò ha fattivamente contribuito il nuovo e gradito ingresso in società dell’imprenditore Giovanni Chirico della nota azienda ‘EdilChirico’, che ha dato fiducia a tutto l’entourage della Royal dopo due mesi tribolati per la scarsa attenzione attorno ad una realtà, quella della Royal appunto, che ha fatto entusiasmare la città di Lamezia Terme con due consecutivi campionati ad alti livelli, culminati con la disputa dei play off ed altre fasi finali di Coppa Italia, l’ultima addirittura perdendo la finale. E per una società giovane qual è la Royal non è dato di poco conto.

A giorni si completerà l’iter dell’iscrizione della società lametina al nuovo torneo di Serie A, i cui termini sono stati prorogati al 19 luglio. Ma la Royal è già attenta alla campagna acquisti tanto da essere in dirittura d’arrivo con un grosso colpo dalla A Elite. Sul nome massimo riserbo, ma si tratta di un pezzo da novanta, che assicurerà alla squadra esperienza e forza visto il valore della giocatrice che verrà annunciato nella prossima settimana.