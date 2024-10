La smart XXL arriva sul lungomare di Reggio!

La #smart XXL #electricfun arriva in Calabria.

Sul Lungomare Italo Falcomatà (di fronte all’ingresso della Luna Ribelle) a partire da questa mattina ore 10:00 e fino a domenica 11 giugno potrete divertirvi insieme a Smart provando tutte le vetture della gamma.

Potrete effettuare test drive sulla smart fortwo, forfour e smart cabrio, oltre che scattare tantissimi selfie con la “smartona”!

500x800x450 cm, come ci sente ad essere più piccoli di una ruota?



Vicino la stazione Lido vi aspetta la più grande smart che abbiate mai visto. Impossibile non notarla! La versione extralarge della piccola citycar invaderà lo spiazzale e sarà contornata dalle smart cabrio più piccole e trendy del mercato.

Non perdetevi questa occasione e trasformate un’estiva passeggiata in Via Marina in un’esperienza divertente ed emozionante.

Prenotate il vostro test drive per sfrecciare tra le strade con la nuova smart cabrio. L’evento è organizzato da F3 motors Mercedes e smart