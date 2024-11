La solidarietà del Touring Club al Comune di Gerace

Il Corpo consolare della Calabria ed i Club di Territorio di Cosenza, Lamezia e Reggio Calabria del Touring Club Italiano esprimono piena solidarietà all’Amministrazione comunale di Gerace e per essa al Sindaco Giuseppe Varacalli per il vile atto vandalico che ha inteso colpire un comune virtuoso in tema di accoglienza turistica proprio in tale settore.

Gerace per la qualità della sua offerta turistica è stata insignita lo scorso anno della “Bandiera arancione” dal Touring Club Italiano ed ora proprio all’inizio della stagione estiva viene colpita dall’incendio di mezzi elettrici a servizio

dei turisti. Tale atto è un offesa non solo nei confronti della cittadinanza di Gerace ma all’intera regione.

Con l’augurio che le forze dell’ordine assicurino al più presto alla giustizia tali valorosi uomini, esprimiamo la nostra piena vicinanza personale e dei soci del Touring Club Italiano al sindaco Pino Varacalli invitandolo a proseguire nel

l’attività sino ad oggi svolta nella realizzazione di percorsi virtuosi di promozione turistica, di valorizzazione dell’identità territoriale e di diffusione della cultura del bene comune e del rispetto delle regole.