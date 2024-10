‘La Sosta’, nuovo appuntamento del Jazzmin con David Binney e Simone Graziano

Appuntamento da non perdere per un'altra serata di grande musica, lunedì 4 marzo 2019 alle ore 22:00

Prosegue la trentaduesima rassegna internazionale Jazzmin, che vede calcare il palco dello storico locale ‘La Sosta’ di Villa San Giovanni da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, ospiti di rilievo in concerto a La Sosta per il Jazzmin 2019.

Dopo le prime due esibizioni live, andate in scena lunedi 4 febbraio con la strepitosa prova da parte del David Kikoski Trio, e di lunedi 18 febbraio, con ‘Israel Varela: the Labyrinth Project’, a ‘La Sosta’ arrivano David Binney e Simone Graziano Duo. Appuntamento da non perdere per un’altra serata di grande musica, lunedì 4 marzo 2019 alle ore 22:00.

LEGGI ANCHE

SIMONE GRAZIANO

Nato a Firenze, Simone Graziano si diploma col massimo dei voti in pianoforte classico sotto la guida del Maestro Stefano Fiuzzi, presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Contemporaneamente alla musica classica, si dedica allo studio del jazz frequentando la Berklee School of Music di Boston e conseguendo la laurea specialistica in composizione e arrangiamento jazz. In questi anni ha suonato nelle principali venues europee, italiane e asiatiche esibendosi a fianco di musicisti come Tim Berne, Chris Speed, Tommy Crane, Reinier Baas, David Binney, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Dan Kinzelman e molti altri ancora. Attualmente è presidente del Midj, l’ Associazione Nazionale Musicisti di jazz, co-direttore artistico del Musicus Concentus di Firenze e Docente di Pianoforte presso la Siena Jazz University.

DAVID BINNEY

Il sassofonista e compositore newyorkese David Binney (Miami, 1961) è un vero e proprio avventuriero della musica contemporanea: possiede la tecnica e l’immaginazione per connettere l’intensità di John Coltrane o Ornette Coleman agli enigmi strutturali di Tim Berne, Steve Coleman e ad altri sperimentatori contemporanei. Ciò che contraddistingue di più la sua musica è un sapiente bilanciamento tra sperimentazione e autocontrollo.

I due musicisti iniziano la loro collaborazione nel 2011 ed hanno all’attivo due album editi dall’etichetta italiana Auand Records, con il gruppo Frontal guidato da Simone Graziano (Frontal 2013, Trentacinque ,2015). Entrambi i lavori sono stati premiati come dischi dell’anno dalle riviste specializzate quali Musica Jazz, All About Jazz, e Jazzit.

[custom_video numerazione=”1″ /]