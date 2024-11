La squadra di basket in carrozzina di Reggio Calabria si è presentata alla stampa

di Domenico Suraci – Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della squadra di basket in carrozzina di Reggio Calabria, moderata dal giornalista Giuseppe Praticò presso il lido Mahe sul lungomare cittadino. Tanti gli spunti acquisiti durante ed a margine dell’incontro con gli operatori delle testate giornalistiche, che fanno ben sperare affinché quest’anno il basket in carrozzina possa divertire il pubblico ed allo stesso tempo, puntare ad obiettivi di alto livello, sin da subito. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti di questo rilevante progetto, che servirà tra l’altro per promuovere il nostro territorio.

Stefano de Felice, presidente della BIC Reggio Calabria afferma ai microfoni di Citynow.it: “vogliamo raggiungere i playoff visto l’importante roster composto da giocatori che hanno militato in serie A”.

Secondo Ferdinando Meduri, Team Manager, sarà fondamentale divertirsi, ed inoltre si ritiene contento e felice anche perché si tratta di un progetto molto serio che darà i suoi meritati frutti.

Nazareno Insardà, delegato nazionale Fipic, ricorda che ufficialmente le federazione in Calabria nasce nel 2012 ed in questo lasso di tempo si è riuscito grazie a tanto lavoro a far nascere ben 3 squadre di basket in carrozzina.

Luigi Casile, dirigente della BIC, è soddisfatto in quanto sono parecchie le aziende reggine che si sono avvicinate per promuovere l’idea. C’è tutta la volontà di portare tante persone al PalaCalafiore, quindi auspica che la città risponda bene e l’impulso dei media sarà fondamentale per favorire l’attività sportiva.

Roberto Aloisio, con tanta esperienza alle sue spalle curerà forniture, contatti tecnici e design delle maglie e si dichiara ambizioso, il team arriverà ai playoff grazie alle solide basi gettate in fase di pianificazione e programmazione.

Fabio Giordano, delegato provinciale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) afferma: “il nostro lavoro in termini locali è stato pienamente ripagato in quanto abbiamo permesso la promozione del territorio, il CIP, infatti, ha aumentato il numero di atleti coinvolti ed il numero di tesserati. Ancora risulta esserci qualche nodo legato ad uno scollamento tra federazioni ed istituzioni, problema superato dalla bellissima notizia odierna che vede il CIP esser diventato Ente Pubblico, ciò permetterà di avere un controllo diretto sul territorio delle attività”.

Anche Tito Missineo, Presidente del CIP Calabria, con un grande passato cestistico e quindi molta visione d’insieme, sostiene che grazie ad uno staff dirigenziale di primo livello, la BIC avrà un grande futuro.

Il moderatore dell’incontro ha letto una comunicazione di Nicola Irto, presidente del Consiglio Regionale della Calabria che auspica il meglio per le sorti della neonata società, per l’assessore Zimbalatti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, fare sport è essenziale per la collettività. In qualità di amministratore sarà di pieno supporto all’intero gruppo cestistisco, nonostante le attuali grandi difficoltà economiche del comune, cercherà di essere vicino alla disabilità che rappresenta un tassello importante della vita sociale e sportiva della città.

Altrettanto rilevante l’intervento di Sergio Zumbo della BIC Reggio Calabria che ai nostri microfoni racconta la nascita e l’evoluzione della struttura societaria composta da autorevoli componenti ed è fiducioso visto che il roster è molto competitivo, uno per tutti il giocatore Pellegrini, pedina dal glorioso passato. Tutto questo insieme di fattori – è sicuro conclude, il dirigente – determineranno il raggiungimento dei traguardi preposti e visto che il campionato inizierà a dicembre, lo show presso l’arena, sarà una vetrina di grande stimolo per tutto il movimento.

Appuntamento fissato per sabato 27 agosto, all’arena “Ciccio Franco” alle 22:00 per la presentazione, questa volta a tutti i reggini, di tutti i componenti della società e dei giocatori.