La storia di Reggio nei musei di Londra

L’Associazione “Amici del Museo” e l’Università della Terza Età invitano Soci e Simpatizzanti all’incontro organizzato per questo pomeriggio alle 17:00, presso la sede dell’UTE, in via Willermin.

Il dr. Salvatore Modica presenterà l’evento ed il prof. Francesco Arillotta relazionerà su:

“ Le testimonianze storiche di Reggio Calabria nei Musei di Londra”.

Nel British Museum e nel Victoria and Albert Museum sono, infatti, conservate una lapide marmorea di epoca romana che attesta il culto a Diana nella nostra città, e le quattro colonne lignee di epoca normanna provenienti dall’Abbazia di Santa Maria di Terreti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.