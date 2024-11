La Symphonycity Music School di Reggio Calabria incontra il famoso batterista Agostino Marangolo.

di Federica Geria – L’associazione reggina Symphonycity Music School di Giovanni Polimeni, presenta la prossima tappa del palinsesto delle Clinic 2014/2015, che avrà come protagonista Agostino Marangolo. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica.

Il 28 Febbraio 2015 alle ore 15:00 presso l’auditorium “Lucianum” di Reggio Calabria si terrà un istruttivo e coinvolgente clinic di batteria, guidato dal famoso musicista italiano Agostino Marangolo, il quale tratterà tematiche su vari aspetti: L’evoluzione della musica dagli anni 60 ad oggi -L’importanza di lavorare con il computer – La batteria nel mondo del lavoro – Personalizzazione del proprio stile – Poliritmia e scomposizione – Costruzione di un solo – L’indispensabilità della cassa nel fraseggio moderno – Sapersi muovere in modo intelligente e musicale – Analisi del brand da eseguire – Quando c’è bisogno di stare fermi nel groove.

Agostino nasce a Catania, in una famiglia di musicisti. Nel 1969 fonda il suo primo gruppo, i Flea on the honey e alcuni anni dopo entra a far parte dei Goblin, band ricordata per le tante colonne sonore di film horror, tra cui “Suspiria” di Dario Argento.

Verso la fine degli anni 70, periodo di grande fervore discografico, durante il quale Agostino è un richiestissimo session-man, conosce Pino Daniele con cui incide gli album “Pino Daniele” e “Nero a metà”.

A partire dalla seconda metà degli anni ottanta decide di mettere a frutto le proprie esperienze anche nel campo didattico ed apre a Roma un’importantissima scuola coinvolgendo due grandi nomi della batteria italiana: Walter Martino e Roberto Gatto.

Grazie alla sue grandi doti di batterista, Agostino vanta collaborazioni d’eccezione: Pino Daniele, Irene Grandi, Niccolò Fabi, i Neri per Caso, Chris White e tanti altri artisti, che fanno di lui uno dei drummer più influenti della scena italiana.

Un evento irripetibile dunque, al quale Agostino ci invita così:

“Cari amici batteristi del Sud, Vi aspetto a Reggio Calabria per questo incontro prettamente didattico ed educativo! Con affetto.”

