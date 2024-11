La tartaruga marina ritrovata a Roccella farà ritorno a mare

Venerdì 5 agosto 2016, dalla spiaggia di Roccella Jonica, una tartaruga marina farà ritorno a mare.

Silvy, così è stata battezzata la tartaruga, aveva ingoiato un amo da pesca ed è stata recuperata il 10 luglio grazie alla segnalazione di alcuni pescatori che l’hanno avvistata in difficoltà.

Ricoverata all’ospedale delle Tartarughe di Brancaleone, è stata sottoposta a intervento chirurgico per rimuoverle amo e lenza. Adesso il personale del CRTM afferma che l’animale è ormai guarito e, quindi, pronto per far ritorno nella sua casa: il mare! Siete tutti invitati ad assistere alla liberazione che avverrà intorno alle ore 18.00 presso la spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti CubaLibre e Kalura, a Roccella Jonica.

I volontari del CRTM saranno sul posto già dalla mattina ore 11.00, con un banchetto e materiale informativo. All’evento sono stati invitati la Guardia Costiera, sempre presente e collaborativa con l’ospedale delle tartarughe, il Sindaco di Roccella, il personale dell’Asp veterinaria e i cittadini tutti.