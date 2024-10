‘La terra degli ultimi’, il trailer del film sull’Aspromonte con Marcello Fonte

Si avvicina la prima proiezione di ‘La terra degli ultimi’, l’atteso nuovo film di Mimmo Calopresti e che vede il reggino Marcello Fonte tra i protagonisti.

Il film incentrato sull’Aspromonte e girato proprio tra Reggio e provincia, sarà proiettato il 2 luglio in anteprima come Evento Speciale al Taormina Film Fest, nel Teatro antico di Taormina.

Interpretato (tra gli altri) da Valeria Bruni Tedeschi e Marco Leonardi, La terra degli ultimi è un western atipico sulla fine di un mondo e sul sogno di cambiare il corso degli eventi grazie alla voglia di riscatto di un popolo.

Il film è ambientato ad Africo, un paesino arroccato nella valle dell’Aspromonte calabrese, alla fine degli anni ’50, dove una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una strada di collegamento.

