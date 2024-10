La trasmissione RAI Linea verde sposa un progetto calabrese

Giuseppe e Francesco per l’occasione hanno voluto presentare e far conoscere al pubblico oltre che l’eccezionale frutto, i prodotti derivati

Ancora una volta Giuseppe Bellè e Francesco Anghelone della Edulè Sas Annona di Calabria protagonisti delle eccellenze Calabresi, infatti, martedì 27 marzo la troupe televisiva RAI della apprezzata trasmissione Linea Verde, ha inteso coinvolgere questi due giovani per l’impegno e la dedizione con la quale portano avanti l’ambizioso progetto “Annona di Calabria”.

La programmazione della puntata andrà in onda con ogni probabilità tra la fine di aprile e l’inizio di maggio ed ha interessato note aziende della provincia di Reggio Calabria.

La Edulè Sas Annona di Calabria è stata selezionata assieme ad altre realtà di eccellenza del panorama agro-alimentare e dolciario reggino, avendo suscitato molta curiosità e interesse per il grande valore che sta offrendo all’annona, frutto esclusivo presente in Italia sul territorio di Reggio Calabria.

Giuseppe e Francesco per l’occasione hanno voluto presentare e far conoscere al pubblico oltre che l’eccezionale frutto, i prodotti derivati che, progressivamente, stanno riscuotendo grande successo nei consumatori quali: il “cannolo calabrese”, la “mousse annona e ricotta” ed il “gelato all’annona”, tutti prodotti ideati e realizzati in partnership, per il momento con le note pasticcerie e gelaterie, Bellantone di Villa San Giovanni e Sottozero di Reggio Calabria, fermo restando che il mercato si sta espandendo ad altri operatori del settore che stanno sposando con entusiasmo il progetto per la valorizzazione di queste tipiche specialità.

“Da qui è tutto un divenire di occasioni ed opportunità per il nostro territorio -affermano i due giovani- in quanto siamo certi che l’annona di Reggio Calabria, come tante altre delizie dolciarie e agro-alimentari calabresi, diverrà prodotto ricercato ed apprezzato non solo in Italia, ma in tutto mondo”.