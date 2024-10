La vela reggina con Valerio Palamara in mostra in ambito internazionale

Valerio Palamara, timoniere del club velico Compagnia dello Stretto di Reggio Calabria, conferma il suo talento sportivo anche in ambito internazionale.

Infatti, dopo aver terminato in settima posizione le fasi di qualifica al Campionato Mondiale Laser Radial under 19 (svoltosi a Kingston – Canada e che ha visto la partecipazione dei 208 migliori timonieri del mondo), nonostante abbia accusato un’importante contrazione muscolare che lo ha costretto a ritirarsi da una delle prove finali ed a portare a termine le successive non nelle migliori condizioni, ha concluso in quindicesima posizione.

Successivamente, sempre nello specchio d’acqua di Kingston (Canada), Valerio ha partecipato alla CORK International Regatta (valevole anche come Campionato Canadese) che a visto la partecipazione di 116 velisti tra canadesi ed internazionali, salendo sul secondo gradino del podio.

Valerio ha conseguito dei risultati storici per la vela reggina, che, senz’altro, rappresenteranno un ottimo punto di partenza per affrontare le prossime sfide.

Da domani, sempre a Kingston, prenderà il via il Campionato Mondiale Laser 4.7 a cui parteciperà Stefano Palamara, fratello minore di Valerio ed altro atleta di Compagnia dello Stretto.

Il prossimo 26 agosto i fratelli Palamara rientreranno dal Canada per prendere parte ai Campionati Italiani, che si disputeranno a Reggio Calabria dal 28 al 31 agosto.