Ottimo l’avvio del progetto ‘La via dei Borghi‘ con la sua prima tappa alla scoperta del territorio del comune di Motta San Giovanni. Grande la partecipazione di curiosi provenienti da ogni angolo della provincia e anche oltre, che non si sono fatti fermare dalle incerte condizioni meteo a dimostrazione del fatto che la sete di conoscenza è veramente una motivazione forte anche alle nostre latitudini. Dopo il raduno, il serpentone dei partecipanti ha conquistato il punto di partenza del trekking dove la Pro Loco di Motta San Giovanni insieme alle Associazioni promotrici, Kalabria Experience e Il Giardino di Morgana, hanno dato il benvenuto e presentato l’escursione.

E’ stato presente anche il delegato al Turismo del Comune di Motta San Giovanni, Domenico Cogliandro, che si è detto contento dell’iniziativa e del percorso intrapreso alla scoperta delle ricchezze del territorio di Motta San Giovanni. Il percorso è stato intervallato dalle letture del diario di Edward Lear che hanno permesso ai curiosi di immedesimarsi nel pensiero di questo viaggiatore inglese, il quale tra il 29 ed il 30 luglio 1847 ha attraversato lo stesso territorio interessato dalla prima tappa de La via dei borghi.

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Il castello di Santo Niceto e il libro su Edward Lear

L’arrivo al castello è stato preceduto dall’introduzione storica prima del Socio della Pro Loco Francesco Manti e poi del Prof. Saverio Verduci, il quale ha accompagnato i tanti visitatori nei secoli di storia del castello di Santo Niceto e del territorio di Motta e Lazzaro. Molto significativo anche l’intervento della Prof.ssa Anna Rita Mazzitelli che a quattro mani con il Prof. Verduci hanno dato alle stampe un libro di approfondimento proprio sulla figura di Lear dal titolo “Edward Lear tra Motta San Giovanni e la Bovesia, la storia del gran tour nella Calabria meridionale”. Nel pomeriggio, l’escursione è poi continuata presso l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro dove ancora il prof. Verduci ha esposto, coinvolgendo i partecipanti, la storia dei tanti reperti custoditi che attestano la grande importanza che il territorio di Motta nei secoli ha sempre mantenuto.

“E’stata una grande soddisfazione e una vera emozione per la Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni la presenza di così tante persone venute da ogni parte della Calabria per visitare il nostro territorio e le nostre bellezze. Abbiamo avuto l’onore di dare inizio a questo progetto LA VIA DEI BORGHI, a cui io personalmente ho voluto sin da subito aderire. E’stata un’idea vincente, un’idea apprezzata da tutti. Un successo e una grande soddisfazione per chi ogni giorno ci mette tutte le forze, anima e cuore per valorizzare il territorio. E la valorizzazione non si fa con le belle parole, ma creando le condizioni per accogliere in un luogo più di cento persone, tornate a casa più ricche!” così ribadisce la Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni.” Ancora: “Ringrazio di cuore innanzitutto Domenico Guarna e Camine Verduci, rispettivamente i Presidenti delle due Associazioni che hanno dato vita a questo progetto, per averci coinvolto.

Credo fermamente che solo attraverso una piena sinergia e collaborazione tra tutte le varie realtà è possibile fare grandi cose. Un ringraziamento doveroso va poi al Sindaco Giovanni Verduci e a tutta l’Amministrazione Comunale, al Prof. Saverio Verduci, alla Prof.ssa Mazzitelli e al Socio Francesco Manti per la loro piena disponibilità e per aver permesso la riuscita ed il successo di questo percorso tra i paesaggi e la storia del territorio di Motta San Giovanni.”

L’escursione si è ormai conclusa, ma è ancora possibile partecipare al contest fotografico connesso alla prima tappa del progetto in collaborazione con IG_CALABRIA, condividendo su Instagram le foto con l’hashtag #IG_MottaSanGiovanni.