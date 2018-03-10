Parte il progetto ‘La via dei borghi’, alla scoperta della fascia ionica reggina Il 17 marzo a Condofuri Marina la presentazione del progetto che porta in otto escursioni alla scoperta dei borghi dell'Aspromonte orientale, con tappa di partenza a Bova

E’ indetta per sabato 17 marzo alle 15.30 presso la delegazione comunale di Condofuri Marina la conferenza di presentazione del progetto “LA VIA DEI BORGHI“.

Il progetto nato dalla sinergia tra le associazioni Kalabria Experience e Il Giardino di Morgana si articolerà in un calendario di 8 escursioni suddivise in due gruppi intervallati dal periodo estivo e finalizzato a permettere una fruizione dei borghi in periodi di scarsa affluenza turistica.

Il progetto articolato su più tappe, tutte in periodi di scarsa affluenza turistica nell’area pedemontana e collinare dell’Aspromonte orientale, mira a permettere una destagionalizzazione del flusso turistico attraverso una fruizione del territorio con approccio ecocompatibile.

Il turismo lento e la comprensione dei luoghi permetteranno una maggiore conoscenza nel territorio di residenza (nel caso di residenti) o di destinazione (nel caso di non residenti) nei fruitori del progetto, che indirettamente diverranno ambasciatori del territorio visitato attraverso varie forme, come ad esempio la condivisione social di riproduzioni fotografiche e video dei posti visitati che verrà opportunamente incentivata dagli organizzatori.

Saranno tanti i luoghi identitari della fascia ionica reggina meta della Via dei Borghi e tante le associazioni e gli enti coinvolti nei vari appuntamenti.

L’unica indiscrezione filtrata al momento è la tappa di partenza che sarà il 25 marzo a Bova in occasione della processione delle palme, tutti gli altri dettagli verranno esposti in sede di conferenza sabato 17 alle 15.30.