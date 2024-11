La Villese ringrazia Leone e accoglie Borrello. Giovedì raduno ’98-’99.

La Villese prosegue la preparazione atletica in vista dell’esordio stagionale, previsto giorno 3 settembre in Coppa Italia Dilettanti contro la perdente del primo turno tra Aurora e Gallico Catona. Alle quotidiane sedute d’allenamento dirette da mister Nino Leonardis, sono sempre presenti i massimi esponenti della dirigenza neroverde.I presidenti Egidio La Valle ed Antonio Sergi, nei giorni scorsi, hanno preso atto della decisione di lasciare il ritiro da parte del preparatore dei portieri prof. Leone, per motivi di famiglia e, con il presente, approfittano per ringraziarlo per il suo impegno e la sua professionalità durante i trascorsi neroverdi. Non è stato facile per la società sostituire un elemento così valido nel proprio campo, ma fortunatamente, sondando alcune disponibilità, la più idonea e percorribile è stata individuata nel prof. Borrello, che si è già presentato alla squadra.Inoltre, la Villese comunica che in data giovedì 21 Agosto alle ore 18.45, gli Allievi, campioni regionali in carica, si riuniranno allo Stadio Comunale Santoro di Villa San Giovanni per effettuare un raduno in vista dell’inizio della preparazione che avverrà nei giorni seguenti, riservato ai classe ’98 e’99.