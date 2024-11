La Viola all’ultimo respiro batte Latina 87-85

Terza vittoria consecutiva per la Viola Reggio Calabria che davanti ai tremila e cinquecento spettatori del PalaPentimele, coglie il successo dopo una partita entusiasmante.Questo risultato permette agli uomini di coach Benedetto di raggiungere quota 14 punti e di agganciare Treviglio al terzo posto in classifica. La Viola, grazie ai punti di Rezzano e ad un Rush in condizione stratosferica si porta avanti a +10 alla fine del primo quarto, vantaggio che mantiene fino a quattro minuti dall’intervallo. I neroarancio forzano troppi tiri e gli ospiti impattano la partita sul 44-44 alla fine del secondo quarto. Dopo un terzo quarto che vede Latina avanti anche di 8 punti, a poco più di due minuti dalla fine, la Viola si riporta in vantaggio di due punti: si va punto a punto fino a quando a 36’’ dalla fine Marco Rossi compie un capolavoro realizzando una tripla più il tiro libero aggiuntivo per il fallo subito, portando. Gli ospiti falliscono la bomba del pareggio a pochi secondi dalla sirena e finisce 87-85.Nel dopo partita il coach Benedetto ha dichiarato: “Sapevamo di incontrare una squadra forte ed importante, con un roster che secondo me è da primi posti in classifica. Noi abbiamo giocato bene il primo quarto, l fatto di aver iniziato molto bene è stata un’arma a doppio taglio: in quel momento ho subito capito che la partita sarebbe stata in salita. Infatti, ci siamo un po’ seduti a causa anche della condizione fisica precaria di qualche nostro giocatore come ad esempio Deloach che, per noi, è decisivo per poter condurre al meglio il nostro gioco. Siamo, comunque, riusciti a stare in partita nonostante lo svantaggio maturato nel terzo quarto ed a cercare di fare le cose semplici e di essere più aggressivi in difesa. Dobbiamo rimanere sempre umili ed affrontare questo difficile campionato partita per partita perché si può vincere o perdere contro chiunque ed i risultati di oggi lo confermano. Mi sembra che la mia squadra, ormai da qualche partita, abbia compreso lo spirito con il quale vanno affrontate le partite e che abbia nel suo animo la voglia di combattere fino all’ultimo secondo e di questo sono molto orgoglioso”.TabellinoViola – Latina – (30-20, 44-44, 63-65, 87-85)VIOLA: Deloach 7 , Casini 19, Azzaro 6, Rezzano 17, Lupusor, Rossi 10 , De Meo ne, Rush 19, Florio ne, Ammannato 9.Coach: Gianni BenedettoLATINA: Mathlouthi ne, Banti 11, Santolamazza 2, Nardi 19, Ihedioh 9, Uglietti 7, Cantone 3, Austin 19, Ianes 4, Reed 11.Coach: Luigi GarelliArbitri: Nicola Beneduce, Umberto Tallon, Alessandro LoscalzoUfficio Stampa Viola Baskets