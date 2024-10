La Viola Basket piega la IUL Roma e si conferma prima in classifica

di Domenico Suraci – La Viola Basket si presenta nella gara di anticipo del campionato di serie B per confermarsi prima. La squadra capitolina guidata da Alex Righetti ha nel proprio roster i forti Lestini, Maresca e Scuderi.

PRIMO QUARTO. Lestini realizza i primi due punti del match. Alessandri risponde per la Viola Basket. Fallucca sigla il 2 a 4 e subisce fallo. Segna anche il tiro libero disponibile. Scuderi porta i suoi sul 4-6. Ricciardi penetra e subisce fallo, va in lunetta e mette il punto del 5 a 6. Ricciardi porta avanti i suoi. Fallucca posa l’8 a 7. Si segna parecchio. Fallucca firma l’8 a 9. Fallucca ottimo assist per Paesano che colloca un’importante canestro (8-11). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Alessandri realizza uno dei tue tiri liberi disponibili. Fallucca piazza la tripla dell’8-15. Ottimo Agbogan sigla il +9. Sperduto avvicina i suoi mettendo il 10-17. Mastroianni sigla la tripla del 10 a 20 per i neroarancio. Vitale fa 2/2 dalla lunetta dopo aver subito fallo. Algeri segna da 2. Carnovali porta i suoi sul +15 con un tiro da tre. Fallo tecnico ad Algeri. Carnovali mette il libero e segna anche dopo con gran tiro da tre. Scuderi segna uno dei due tiri libero disponibili dopo aver subito fallo. Il primo periodo si chiude così 13 a 29 a favore della Viola Basket.

SECONDO QUARTO. Algeri realizza da due punti. (15-29). Fall prende l’ennesimo rimbalzo, Nobile mette una tripla. Gran palla di Vitale per il canestro di Fall. Cecchetti porta il match sul 17-34. Fall mette due punti su assist di Carnovali. Alessandri porta la Viola sul 19-38. Carnovali mette due punti, risponde Maresca (21-40). Lestini realizza due tiri liberi dopo aver subito fallo. Ricciardi porta il risultato sul 25-40. Agbogan piazza una tripla. Paesano porta sul 25 a 45 i neroarancio. Agbogan vola a canestro. Galli mette due punti, -20 per la IUL Roma. Cecchetti per la IUL segna da due. Il punteggio prima dell’intervallo lungo è di 29 a 47 per la Viola Basket.

TERZO QUARTO. Apre il periodo Fallucca con una tripla. Cecchetti risponde da due. (31-50). Segna e subisce fallo Yande Fall. Due punti di Maresca (33-52). Alessandri segna. Nobile di forza, Ricciardi risponde con una tripla. (36-56). Ricciardi mette un altro canestro. Anche i due punti successivi sono i suoi, portando i suoi sul -16. Grande giocata di Fallucca che firma una magnifica tripla. (40-59). Lestini segna per i suoi da tre punti. Lestini mette un altro canestro. La IUL torna in partita. Fall subisce fallo e realizza un tiro dei due tiri liberi (45-60). Agbogan mette un tiro libero dopo aver subito fallo. Carnovali sblocca i neroarancio con il 45-65. Ricciardi è on fire mette due punti. Fall sigla due punti dominando sotto le plance. Cecchetti mette un tiro libero dopo aver subito fallo. Il terzo periodo finisce 48 a 65 per i neroarancio.

ULTIMO QUARTO. Si abbassa il ritmo del match, Scuderi segna il 50 a 65. Sempre Scuderi mette due tiri liberi dopo aver subito fallo. Ricciardi mette il 54 a 65, la IUL è nuovamente in partita. Fallucca mette in allontanamento. Ricciardi sbaglia entrambi i tiri liberi. Lestini commette il suo quinto fallo. Mastroianni sbaglia due tiri liberi. Il ritmo è calato enormemente. A 5 minuti al termini il risultato è di 55 a 69. Tripla di Ricciardi per Roma. Mecacci chiama time out. Alessandri in penetrazione mette due punti importanti (58-71). Cecchetti segna per la IUL Roma. Algeri realizza uno dei due tiri liberi. Tripla di Nobile che sblocca la Viola e l’allontana dalla IUL. Cecchetti mette un tiro libero a sispozione (62-74). Falluca segna due tiri liberi, Galli mette una tripla (65 a 76). Fall con un grande giocata segna. Alessandri dopo un antisportivo alla IUL, mette uno dei due tiri liberi. +14 e rimessa Viola Reggio Calabria. Alessandri realizza un tiro libero dopo un fallo subito, lo stesso fa Mastroianni. Galli piazza la tripla del 68 a 80 ad un minuto dal termine. Ricciardi fa uno dei tiri liberi. Vitale chiude con un canestro da sotto il match che finisce 82 a 69 per la Viola Reggio Calabria che conquista la sua sesta vittoria consecutiva.

La Viola Basket si è dimostrata devastante durate i due primi quarti, gestendo il resto del match con qualche errore di troppo che ha permesso ai romani, in certi momenti nonostante il notevole vantaggio accumulato a rientrare in partita.

Iul Tiber Roma – Viola Reggio Calabria: 69-82 (13-29, 16-18, 19-18,21-17) Iul Tiber Roma: Maresca 9, Lestini 10, Padovani 2. Ricciardi 21, Scuderi 7, Algeri 5, Galli 8, Sperduto2. Galli A., Sforza, Cecchetti 10, Corsi. Coach: Righetti. Viola Reggio Calabria: Alessandri 10,Fallucca 20, Paesano 4, Fall 12, Nobile 8, Mastroianni 5, Carnovali 11, Vitale 4, Agbogan 8, Grgurovic n.e. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.