La Viola Reggio Calabria si presenta con la voglia di riagganciare la vetta, la Costa d’Orlando ha la possibilità di allontanarsi dalla bassa classifica. Due obiettivi diversi, un solo desiderio: vincere.

La cronaca del primo e del secondo quarto

PRIMO QUARTO. I primi due punti sono di Gambarota. Il 4 a 0 è di Bolletta. Yande Fall realizza il 4 a 2. La prima tripla del match è di Balic che vale il 7 a 2. Lo stesso recupera palla nell’azione successiva e segna il 9 a 2. Fall subisce fallo e realizza i due tiri disponibili. Gambarota dopo un recupero palla segna per la Costa d’Orlando. Gambarota continua a segnare, sotto da due. Fall da due su due dalla lunetta dopo aver subito fallo (13-6). Mastroianni subisce fallo, anche per lui 2/2 ai liberi. (13-8). Fall in penetrazione porta sotto i neroarancio. Carnovali conclude il recupero firmando la tripla del pareggio. Canestro di De Angelis a tre minuti dalla fine del primo quarto. Carnovali non sbaglia da tre, sorpasso Viola (15-16). Alessandri subisce fallo. Segna uno dei due tiri liberi disponibili. Carnovali arresta e tira e segna da due. Fowler da tre a 50 secondi dal termine, risponde Mastroianni sempre da tre. Carnovali mette un tiro libero dopo il fallo tecnico chiamato alla panchina della Costa. Si chiude così il primo periodo con il risultato di 18 a 22.

SECONDO QUARTO. Bartolozzi realizza due punti da sotto. Tanti errori da parte di entrambe le compagini, Nobile realizza entrambi i tiri liberi disponibili dopo aver subito fallo. Gambarota da tre punti. Di Coste segna da due, a seguire Fowler da tre per il vantaggio della Costa d’Orlando. Bartolozzi segna da sotto per il +5. Balic penetra e segna. La Viola è in difficoltà, la Costa conduce un buon match. Gambarota segna in penetrazione. Paesano realizza uno dei due tiri liberi. Di Coste segna da sotto. Fallucca realizza da tre. Di Coste mette due tiri liberi dopo aver subito fallo. Alessandri segna da sotto. Tripla di Bolletta, risponde Fallucca sempre da tre. Si chiude il secondo quarto di gioco con il punteggio di 41 a 34.

Terzo e ultimo quarto: la partita si riapre

TERZO QUARTO. Bolletta penetra e segna. Fallucca realizza da tre. (43-37). Alessandri penetra e segna. Fall da sotto porta -3 i neroarancio. Nobile da sotto segna. (43-32). Alessandri con un tiro in sospensione riporta in vantaggio i neroarancio. Antisportivo a Bolletta. Due tiri liberi di Alessandri realizzanti. Nobile in sospensione realizza il canestro del +5. Di Coste subisce fallo e realizza due tiri dalla lunetta. Paesano piazza un canestro da sotto dopo l’ottima circolazione di palla. (45-50). Carnovali dalla distanza mette una tripla, risponde Balic da due. Di Coste segna entrambi i tiri liberi disponibili. Mastroianni da sotto mette il canestro del +7 e successivamente Agbogan firma il 48 a 58. I neroarancio dopo essere rientrati in partita, cercano l’allungo. Gambarota segna da due, successivamente lo stesso subisce fallo e segna due tiri liberi dopo aver subito fallo. Agbogan prende un antisportivo. Due tiri liberi di Gambarota. Sulla sirena Nobile dalla lunga distanza mette un fantastico canestro in faccia all’avversario. Si va all’ultimo quarto con il risultato di 54 a 61.

ULTIMO QUARTO. Paesano da sotto segna per la Viola (54-63). Fowler realizza due punti. Bartolozzi con assist di Gambarota va a schiacciare. Risponde Paesano con canestro da due. Bartolozzi subisce fallo e segna i due tiri liberi disponibili. Bartolozzi subisce un altro fallo e realizza uno dei tiri liberi disponibili. Arresto e tiro di Bolletta che porta a -2 la Costa d’Orlando. Nobile piazza da tre. Antisportivo a Fallucca. Ferrarotto mette due tiri disponibili, Ottimo movimento di Fallucca che segna in sottomano. (65-70). Fowler segna da due. Ferrarotto subisce fallo e realizza uno dei tiri liberi . (68-70). Ferrarotto subisce di nuovo fallo e realizza uno dei due tiri liberi disponibili. Fall segna un canestro importante del +3. Bolletta segna il 71 a 72 a meno di due minuti dalla fine. Bartolozzi subisce fallo, realizza il canestro della parità. (72-72). Fallucca subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Errore alla rimessa di Costa d’Orlando che regala un pallone nalla Viola. Balic pareggia a 5 secondi dalla fine. Possesso Viola. Si va all’overtime sul punteggio di 74 a 74.

L’overtime decide la partita

OVERTIME. Tanti errori da parte di entrambe le compagini. Paesano realizza e subisce fallo, realizza il tiro aggiuntivo. Mastroianni subisce fallo. Sbaglia entrambi i tiri liberi. De Angelis subisce fallo, sbaglia entrambi i tiri liberi. Carnovali piazza la tripla del +6. Di Coste subisce fallo a 2 minuti ed 11 secondi dal termine. Mette entrambi i tiri liberi. Paesano subisce fallo, realizza un solo tiro libero. Balic penetra e segna il canestro del -3. Gambarota subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Gambarota porta avanti i suoi con una tripla (83-81). Balic subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi. Si chiude il match sull’85 a 81.

Un match combattuto che ha visto prima la Costa andare avanti e poi la Viola raggiungerla. Troppi errori da parte dei neroarancio, ne approfittano gli avversari che nel momento giusto conquistano i due punti disponibili.

LE DICHIARAZIONI DI MECACCI IN SALA STAMPA

Il tabellino

Irritec Costa d’Orlando – Viola Reggio Calabria 85-81 dts

Parziali: 18-22, 41-34, 54-61, 74-74, 85-81

Irritec Costa d’Orlando: Fowler 8, Di Coste 1, Gambarota 22, De Angelis 2, Balic 15, Bartolozzi 12, Spasojevic, Triassi, Arto ne, Bolletta 11, Ferrarotto 4

Coach: Peppe Condello

Viola Reggio Calabria: Nobile 12, Paesano 11, Agbogan 3, Mastroianni 7, Carnovali 15, Gullì ne, Alessandri 9, Vitale, Fallucca 12, Fall 12

Coach: Matteo Mecacci