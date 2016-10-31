La Viola si impone su Agrigento

Con 23 punti di Legion, 19 di Fabi e 18 di Radic la Viola supera Agrigento 88-77 e muove la classifica: rientra anche Lupusor

di Domenico Suraci – La Viola torna al PalaCalafiore contro la Moncada Agrigento e lo fa in grande stile, con una vittoria importante che le permette di muovere la classifica.

Gli uomini di Paternoster dimostrano capacità di gioco sia difensiva che offensiva realizzando ben 88 punti contro i 77 dei siciliani dell’ex Piazza. Partita caratterizzata da molta intensità e grandi giocate firmate da Legion, Fabi e Radic che chiudono rispettivamente con 23, 19 e 18 punti.

Da evidenziare il ritorno sul parquet di Ion Lupusor che come afferma il coach neroarancio a fine partita è entrato per “provarsi” nuovamente sul parquet dopo l’infortunio.

Grande soddisfazione anche nelle parole di Augustin Fabi che sottolinea l’ottima sua prestazione odierna e dell’intera squadra e si auspica che la Viola possa giocare sempre così. Prossimo incontro domenica 6 novembre in trasferta contro Casale Monferrato.

Il TabellinoVIOLA REGGIO CALABRIA – MONCADA AGRIGENTO 88-77 (24-25; 22-22; 25-14 Viola Reggio Calabria: Radic 18, Taflaj n.e., Lupusor, Legion 23, Caroti 2, Fabi 19, Guariglia 2, Guaccio 2, Marulli 12, Micevic 2, Fallucca 8. Coach: A. Paternoster Moncada Agrigento: Bucci 10, Buford 20, Cuffaro n.e., Zugno 5, Evangelisti 5, Ferraro, Chiarastella 2, De Laurentis 6, Piazza 12, Bell-Holter 15. Coach: F. Ciani Arbitri: Moretti, Pecorella, Fabiani