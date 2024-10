Calcio Giovanile: ancora un titolo per la Segato con l’Under 17

Ancora un successo per la Segato, ancora un titolo regionale arriva dal gruppo Under 17 Elite.

Un campionato che vede impegnate le migliori società Under 17 della Calabria.

Dopo aver chiuso al primo posto in campionato, i ragazzi di mister Angelo Giordano hanno affrontato la Morrone, società che ha vinto i play off.

Lo stadio ‘Cesare Giordano’, messo a disposizione della società Gioiese è stato il teatro di una bellissima finale. La Segato benché avesse a disposizione due risultati su tre, è partita subito all’ attacco portandosi sul doppio vantaggio, con le reti di Cannataro e Longo, la Morrone squadra forte e ben organizzata accorcia le distanze.

La partita si accende e diventa molto bella per l’alto tasso tecnico delle due squadre, Segato che continua ad attaccare e si porta sul 3 a 1 con una rete spettacolare del capocannoniere del campionato Mattia Romano. A 15 minuti dalla fine un doppio giallo di Luverà lascia la Segato in dieci con la Morrone che accorcia portandosi sul 3 a 2, che sarà poi il risultato finale.

“Raccogliamo i frutti di tanto lavoro ed una attenta programmazione, afferma il presidente Agostino Cassalia, non era facile ricostruire il gruppo under 17 considerando che la nostra società ha ceduto 14 calciatori del 2007 a società di serie A e serie B“.