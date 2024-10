La Viola torna alla vittoria. Eurobasket Roma esce sconfitta dal PalaCalafiore

di Domenico Suraci – La Viola torna a vincere al PalaCalafiore contro l’Eurobasket Roma che tra il roster annovera due ex del calibro di Deloach e Micevic. Il punteggio finale maturato grazie alle alte percentuali di tiro, ad una buona difesa ed agli ottimi schemi, usati nei momenti opportuni da coach Paternoster permettono di vincere ai suoi 76 a 70 contro gli atleti di coach Davide Bonora, glorioso cestista degli anni ’90 e 2000.

Il primo quarto dopo un inizio molto nervoso per entrambe le squadre è di 24 a 17 per Roma. Nel secondo quarto grazie ad una buona gestione della palla e ad un buon Gilbert la Viola si avvicina e supera la squadra avversaria chiudendo col punteggio di 38 a 36. La partita resta equilibrata e il terzo quarto finisce 59 a 57.

Fondamentale durante l’ultimo quarto, quello decisivo, Voskuil che con due tiri da tre consecutivi andati a segno. A meno di due minuti dalla fine, la Viola è avanti di nove punti. Mette il sigillo ancora Voskuil con due tiri dalla lunetta e la partita finisce 76 a 70. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Viola che arriva a quota 14 in classifica.

Prossimo turno fuori casa tra due settimane, domenica 12 marzo sul parquet di Ferentino, dove la Viola dovrà dare continuità alla prestazione odierna.

“Vittoria doveva essere e vittoria è stata- così esordisce coach Antonio Paternoster in conferenza stampa-. Non è stato semplice conquistare questo successo perché eravamo sotto pressione. Ma la squadra ha dimostrato di avere carattere e soprattutto di essere un gruppo unito. Dovevamo vincere per noi stessi e per i tifosi. Questa è la prima finale vinta, ora ce ne sono altre sette. Sono soddisfatto sia della vittoria che del gioco espresso. Il successo di questa sera ci da forza, convinzione e motivazione a continuare a lavorare e ad essere più forti delle difficoltà che ci portiamo dietro dall’inizio del campionato. Lavoreremo fino in fondo con il massimo impegno cercando di vincere più gare possibili”.

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Eurobasket Roma 76-70

(17-24; 21-12; 21-21;17-13)

Viola Reggio Calabria: Taflaj n.e., Rossato n.e., Caroti 9, Fabi 12, Baldassarre 11, Gilbert 17, Guariglia 11, Guaccio n.e., Voskuil 16, Marulli, Babilodze n.e. Laganà. Coach: A. Paternoster

Eurobasket Roma: Belloni n.e., Deloach 15, Giampaoli 4, Malaventura 7, Fanti 19, Stanic 2, Righetti, Iannilli, Easley 12, Micevic 11. Coach: D. Bonora

Arbitri: Perciavalle, Triffiletti, Dori