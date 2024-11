La Vis cerca l’impresa a Campli per restare in corsa

Vincere con uno scarto di 16 punti per ribaltare il 49-64 dell’andata e rimanere in corsa per il secondo posto utile a disputare lo spareggio promozione. Ci proverà domani sera la Vis (ore 21) al PalaBorgognoni di Campli contro i locali di coach Millina, lanciatissimi all’inseguimento della capolista San Severo.

Sono passati solo venti giorni da quando, al PalaBotteghelle, il quintetto reggino stava dominando quello abruzzese in lungo e in largo, raggiungendo una rassicurante doppia cifra di vantaggio. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l’infortunio di Zampogna che cambiò radicalmente l’inerzia del match, abbattendo psicologicamente il quintetto di coach D’Arrigo e rinvigorendo i farnesi, che espugnarono l’impianto di Largo Botteghelle. Da allora qualcosa si è inceppato nei meccanismi offensivi della Vis, incappata in tre sconfitte consecutive, mentre la Globo Allianz Campli ha inanellato un filotto di tre successi in fila, issandosi solitaria al secondo posto del raggruppamento.

La missione, sulla carta, è tutt’altro che agevole per Grasso e compagni. Gli abruzzesi stanno attraversando uno straordinario periodo di forma, con 20 successi nelle ultime 22 gare disputate fra regular season e play off. Ma la Vis è pronta a giocarsela a viso aperto, senza nulla da perdere, magari ripartendo dal primo tempo della gara d’andata in cui i bianco/amaranto misero seriamente in difficoltà i teramani. Serve un’impresa per continuare a cullare il sogno promozione: bisogna vincere e bisogna farlo con un ampio scarto, altrimenti la stagione, comunque positivissima, andrà in archivio con una settimana di anticipo rispetto alla conclusione dei play off.

Arbitrerà la coppia emiliana composta dai sig.ri Luca Resca di Ferrara e Lorenzo Grazia di Bologna.