La vita digitale della città: Human Ecosystems a Reggio Calabria.

Quando:22 dicembre 2014, ore 20.00Dove:”Malavenda Café” – Via Zecca, 1, 89100 Reggio Calabria

Che forma ha l’ecosistema relazionale della città di Reggio Calabria? Quali sono i nodi che lo compongono? Quali emozioni esprimono, sui social network, i cittadini? Come si connettono e come si separano? Cosa accadrebbe se dei dati, aperti a tutti e in tempo reale, mostrassero dove determinate comunità e culture si incontrano, cosa le influenza, quali sono i ponti, gli esperti, gli hub e i confini fra esse, attraverso temi, opinioni, luoghi, tempi?

Sembrano domande fantascientifiche ma in alcune città del mondo (S. Paolo, Toronto, New Haven) la risposta è già realtà. Ne parleremo lunedì 22 dicembre dalle ore 20 presso il Malavenda Café con Oriana Persico, esperta di comunicazione digitale e co-fondatrice, insieme a Salvatore Iaconesi, ingegnere robotico ed hacker, del movimento Art is Open Source, basato sul progetto Human Ecosystems.



Human Ecosystems crea smart city e smart community osservando gli ecosistemi relazionali delle città in tempo reale, per promuovere la partecipazione dei cittadini e processi di innovazione peer-to-peer e ubiqui. Il progetto cattura in tempo reale le conversazioni pubbliche dei cittadini sui principali social network, in 29 lingue, visualizza questi dati attraverso rappresentazioni info-estetiche e suoni generativi e li trasforma in una sorgente di opendata a disposizione di tutti, in opensource, per rendere lo spazio pubblico digitale accessibile e inclusivo: un Commons Ubiquo.

Attualmente infatti solo i grandi operatori e i gestori delle grandi piattaforme sono in possesso dei dati dei cittadini e li usano per dare forma alle proprie strategie.



A partire dal lancio nel 2013, Human Ecosystems è stato usato per creare politiche partecipative, nuove forme di governance, pianificazione urbana, ricerca, processi educativi, installazioni e performance artistiche.



Di ritorno dall’università di Yale, dove con Iaconesi ha una fellowship, Persico si confronterà con alcune delle maggiori associazioni e startup della città metropolitana che in prima linea affrontano i temi della rigenerazione urbana, del design partecipato, degli open data e dell’innovazione sociale: quindi con Letizia Cuzzola, presidente di Terrearse Lab, associazione promotrice del progetto “Sud Altrove”; con Giuseppe Mangano, cofondatore di Pensando Meridiano, Laboratorio di Cultura Sostenibile, Innovazione e Coesione Sociale che sta realizzando il progetto Reaction City; Angelo Marra, appena nominato dal governo Digital Champion, quindi ambasciatore dell’innovazione, per la città di Reggio Calabria; Antonio Ottomanelli, direttore artistico del progetto The Third Island che mira a realizzare, dalla Calabria, un osservatorio sulle grandi opere in Italia; Domenico Rositano, presidente di Calabresi Creativi, vincitori bando MIUR 2012 con il progetto Smart DMO; Giuseppe Rudi, cofondatore di Architetti Emergenti, vincitori del bando “Culturability” 2013; Eleonora Scrivo, referente territoriale di Action Aid, da sempre attiva sulla tematica della trasparenza e della partecipazione attraverso l’utilizzo degli open data. Ha collaborato alla realizzazione dell’evento A di Città Rosarno, associazione che punta sull’urbanistica partecipata come strumento di sensibilizzazione della cittadinanza. Modererà Josephine Condemi, giornalista reggina (Nova – Il Sole 24 Ore), appassionata di reti on e offline e di innovazione sociale. Grazie al supporto di Laboratori Creativi.net, sarà possibile seguire l’evento in streaming e in livetweeting attraverso l’hashtag #humanrc. Il virtuale è potenziale. Che si realizzi, dipende solo da noi.

I PROTAGONISTI:

Josephine Condemi: si è laureata in Scienze della Comunicazione: Editoria e Giornalismo e specializzata in Metodologie e Linguaggi del Giornalismo presso l’università degli studi di Messina. È giornalista per Nova24-Il Sole24 Ore (ha scritto in precedenza per strill.it, oggi.it, L’Ora della Calabria), crede nello Stretto indispensabile e nel pendolarismo identitario. Ogni tanto cede alla tentazione dell’associazionismo (Rhegium Julii, Non Chiederci La Parola, Calabresi Creativi). Le piace incrociare reti on e offline in chiave glocal (Twitteratura, Scilla in Passerella). Si appassiona a stranezze come le persone, i libri, l’epistemologia della complessità, l’innovazione sociale, la direzione dello sguardo.http://nova.ilsole24ore.com/autore/josephine-condemi

Letizia Cuzzola, laureata in Lettere e Filosofia presso l’università degli studi di Messina, ha ideato e curato numerose rassegne letterarie. Attualmente lavora come editor e addetto alla post-produzione e comunicazione per Città del Sole Edizioni. Ha collaborato come critica letteraria con alcune riviste calabresi; dal 2012 scrive di arte e letteratura per il magazine online Terrearse.it, figlio dell’associazione Terrearse LAB di cui è presidente. http://terrearse.it/author/letizia/

Giuseppe Mangano è nato a Reggio Calabria il 1 gennaio 1987. Laureatosi in Architettura UE presso l’università Mediterranea nel marzo 2013, si è abilitato alla professione nel febbraio 2014. Nel giugno 2013 ha cofondato (insieme ad altri colleghi e con la mentorship della prof. ssa Consuelo Nava), Pensando Meridiano, Laboratorio di Cultura Sostenibile, Innovazione e Coesione Sociale, di cui ha rivestito la carica di presidente fino al gennaio 2014.https://www.facebook.com/PensandoMeridianohttp://reactioncity.com/

Angelo Marra è nato a Reggio Calabria il 9 aprile 1979. Dal dicembre 2014 è Digital Champions di Reggio Calabria. Imprenditore, inizia la sua attività nel 1996 come consulente nel settore della comunicazione digitale,per aziende e professionisti. Nel 2000 avvia una webagency che nel 2001 diviene la AMMEGA.IT S.r.l., operante nel settore della comunicazione digitale e delle soluzioni informatiche. È specializzato in Art Direction Pubblicitaria presso il Centro Studi Comunicazione Cogno e Associati (Roma). Nell’aprile 2011 è stato eletto Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria della Provincia di Reggio Calabria e membro del Consiglio Centrale del Movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria. È componente del consiglio direttivo della sezione Terziario di Confindustria Reggio Calabria, di cui ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente della Sezione Terziario Innovativo. http://digitalchampions.it/archives/champion/angelo-marra/

Antonio Ottomanelli (Bari, 1981), ha studiato Architettura tra Milano e Lisbona. Fino al 2012 è stato professore aggiunto presso il Politecnico di Milano. Nel 2009 ha fondato IRA-C, piattaforma pubblica per la ricerca nel campo delle strategie urbane e sociali. Ha realizzato reportage in contesti di crisi in Italia e all’estero ed è attualmente impegnato nello studio e nella documentazione della condizione delle città e dei territori in stato di conflitto, con particolare attenzione agli effetti del rapporto contemporaneo tra le strategie di tutela della sicurezza collettiva e le forme di tutela della libertà privata. I suoi lavori sono stati pubblicati in riviste di architettura e fotografia quali Area, Abitare, Domus. È tra gli autori invitati all’esposizione MONDITALIA alla XIV Biennale Internazionale di Architettura di Venezia curata da Rem Koolhaas, dove ha presentato il progetto di ricerca The Third Island Ag ’64 ’94 ’14, che prevede la realizzazione di un ciclo annuale di attività ed eventi a Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere una riflessione storica ampia e interdisciplinare in materia di grandi opere in Italia. Vive tra Milano e Bari. http://www.thethirdisland.com/bio/antonioottomanelli.php

Oriana Persico ha una laurea in Scienze della Comunicazione ed è un’esperta di politiche partecipative e inclusione digitale. Artista e scrittrice, ha collaborato con i governi nazionali e l’Unione Europea per la creazione di pratiche migliori, norme e ricerche nei settori di diritti digitali, innovazione sociale e tecnologica, Digital Business Ecosystems (DBE), pratiche di partecipazione e di condivisione delle conoscenze. È un’esperta di analisi formali delle tendenze socio-culturali, con particolare attenzione sui social network. Ha fondato, con Salvatore Iaconesi, Art is Open Source, network internazionale di ricerca a cavallo fra arte, scienza e tecnologia che esplora la mutazione dell’essere umano a partire dalla ampia e ubiqua presenza e accessibilità di reti e tecnologie digitali, da cui il progetto Human Ecosystems prende vita a partire dal 2013.

http://www.artisopensource.nethttp://www.facebook.com/penelope.di.pixel

Domenico Rositano è dottore commercialista e fondatore dell’associazione no profit Calabresi Creativi. Laureato in Economia dello sviluppo locale presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, esercita la sua professione in Calabria. Ha numerose esperienze lavorative alle spalle sviluppate tra gli Stati Uniti, Venezia, Treviso, Bruxelles e in Calabria dove, oltre allo studio commerciale, segue la gestione di diversi progetti di innovazione sociale, social media e spinoff universitari. È esperto in progettazione europea, startup e turismo digitale.http://calabresicreativi.it/ http://smartdmo.it/

Giuseppe Rudi, classe 1986, è architetto e startupper. Si è laureato nel 2011 in Architettura ed ingegneria civile presso l’università Mediterranea, dove attualmente sta conseguendo un dottorato in Conservazione del patrimonio artistico e architettonico. Con l’idea Architetti Emergenti, vince nel 2013, insieme a Simone Vartolo e Sergio Ceravolo, il premio Culturability, bando promosso da Unipolis per startup culturali. È dinamico, estroverso, con grande spirito di adattamento e d’iniziativa.www.architettiemergenti.it

Eleonora Scrivo è nata a Reggio Calabria 42 anni fa. Dopo la laurea in Lettere Classiche e un master in gestione di biblioteche e mediateche, è stata socia fondatrice delle cooperative MED2000RC e Mediamorfosi con le quali ha gestito la mediateca del comune di Reggio Calabria. Successivamente, mi è occupata di politiche del lavoro, formazione e avviamento professionale con diversi progetti in contatto con aziende, scuole e centri per l’impiego, ha insegnato italiano agli stranieri e organizzato seminari per studenti a rischio. Ha collaborato con i giornali E’Lifestyle, Strill.it e Il Dispaccio. Dal 2011 è referente territoriale per Reggio Calabria di ActionAid, e gestisce progetti sui diritti delle donne, sostegno all’educazione, oltre a curare la campagna #chiediamoasilo, per la riapertura dei nidi a Reggio Calabria. Sempre con ActionAid, è attiva sulla tematica della trasparenza e della partecipazione, attraverso l’utilizzo e la diffusione degli open data. Recentemente, ha organizzato in città il seminario LegalLeaks workshop in collaborazione con Diritto di sapere.