Lab.535: il concept store a Reggio Calabria tra moda e gusto

Nato 16 anni fa come camiceria, oggi Lab.535 è un particolarissimo concept store, sito in via Corso Garibaldi 535, in grado di condurre il cliente in un viaggio attraverso l’essenza del gusto, dei sapori, emozioni ed atmosfere.

“Inizialmente vendevamo camicie da uomo, poi negli anni ci siamo guardati un po’ intorno e ci siamo adattati a quello che ci circondava, decidendo così di portare nel nostro store il total look. Da un anno e mezzo a questa parte abbiamo scelto infatti di ampliare. Lab.535 sta per laboratorio, per far capire a tutti che siamo in continua e costante ricerca.”

Spiega così Patrizia, proprietaria del negozio insieme a Francesco.

Lab.535 non è dunque un semplice negozio di vestiti e, offrendo una vastissima scelta di prodotti, dà la possibilità al cliente di poter spendere poco in un piccolo ma originalissimo oggetto o investire di più in un capo di abbigliamento di alta qualità: t-shirt, camicie, jeans, caramelle, profumi, biscotti, cover per cellulari, calze, portafogli, occhiali da sole e tanto altro; tutti capi caratterizzati dalla loro unicità e stravaganza.

Il locale, curatissimo nei dettagli, coinvolge chi lo visita, in un percorso tra i tanti prodotti provenienti da aziende attentamente selezionate. Tra queste: camicie e pochette Messagerie Gma, giacche Officina 36, pantaloni JCM JEYCOLEMAN, calze Homely Cool, orologi Particolarmente, occhiali Isla Calavera Sunglasses, coloratissime magliette Enjoytshirt, camicie hawaiane, giacche di pelle del 1960 e di camoscio Springa, le nuovissime Spendthrift t-shirt, bracciali ed anelli Double U Frenk e accessori iPhone Happy Plugs.

Ciò che colpisce è senza dubbio il reparto di profumeria artistica. Linee esclusive, rintracciabili solo nei migliori negozi di Italia, perfettamente adatte ad un concept store e letteralmente impossibili da trovare nelle classiche profumerie. Fragranze realizzate da “nasi”, da veri e propri profumieri, che basano la loro essenza su materie prime eccellenti, distinguendosi così da tante altre. Tra i marchi, la creativa linea Uermì propone fragranze con nomi di tessuti, come velluto, camoscio, cashmere, denim e tweed, che rievocano in qualche modo gli odori di quelle stesse stoffe.

Non manca la zona food. Lab.535, presenta infatti particolarissimi prodotti di ricerca, di aziende italiane e non: salse ketchup, barbecue e tartara provenienti dall’Inghilterra, marmellata di arance rosse naturale della Sicilia, biscotti esclusivamente biologici, coloratissime caramelle in limited edition e patatine in busta tagliate a mano.

Lab.535 è dunque un artistico e variopinto concept store, che abbraccia una vastissima gamma di articoli, trendy, golosi e profumati, unici nel loro genere, che spaziano tra abbigliamento uomo/donna, accessori, profumi, food e i-tech.

“Il nostro scopo non è fine a ciò che si vede qui. Siamo sempre in costante evoluzione e movimento. Cerchiamo di scoprire nuove aziende e garantire un continuo riassortimento per il nostro negozio!”