Lo sport è aggregazione, è cultura, è anche impegno sociale. All’interno di un PalaCalafiore in festa per il match casalingo del Basket in Carrozzina, per l’accesso alla FINAL FOUR del prossimo 4,5,6 di maggio, una piacevole presenza evidenzia come spesso esistano servizi importanti per fasce deboli, che meritano di essere presentati alla collettività, è il caso della “SALA BLU”.

Il servizio di assistenza a Reggio Calabria

Marina Pristipino insieme ad una collega con striscione a seguito, ai microfoni di CityNow hanno spiegato che la responsabile di questo importante servizio su Reggio Calabria è Anna Maria Libri. Il punto di riferimento per l’organizzazione di ciò che è offerto nelle stazioni del circuito di assistenza di “persona a mobilità ridotta” è costituito dalle Sale Blu presenti in 14 principali stazioni e aperte tutti i giorni dalle 6:45 alle 21:30.

Ciascuna Sala Blu assicura l’informazione sull’assistenza offerta da RFI in tutte le stazioni del circuito e la prenotazione dei servizi, erogati 24 ore su 24, relativi a: accoglienza in stazione presso il punto di incontro concordato o, per i viaggiatori in arrivo, al posto occupato sul treno, accompagnamento a bordo del treno in partenza o dal treno di arrivo all’uscita della stazione o, per chi prosegue il viaggio, a bordo di altro treno, messa a disposizione, su richiesta, della sedia a ruote per l’accompagnamento in stazione a/dal treno; salita e discesa a/da bordo treno tramite carrello elevatore per i viaggiatori su sedia a ruote ed eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano (1 bagaglio).

Come contattare la Sala Blu

Per contattare la SALA BLU ecco la pagina con tutti i recapiti: LINK