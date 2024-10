Un ‘ponte’ tra Genova e Reggio con la Festa del Saperi e dei Sapori, Minicuci: “Orgoglioso ed emozionato”

Il consigliere comunale e metropolitano Nino Minicuci in qualità di presidente dell'associazione Tiberio Evoli ha organizzato la manifestazione

L’associazione Tiberio Evoli ha organizzato la 1° edizione de “I saperi e i Sapori”, manifestazione svoltasi a Genova l’11 e 12 maggio. L’evento ha trasformato il Porto Antico di Genova in un vivace crogiuolo di culture, offrendo un ricco programma di attività che hanno esplorato la profonda connessione tra le tradizioni letterarie e quelle culinarie, con un focus particolare sulle regioni di Liguria e Calabria.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria e con il sostegno di numerose istituzioni locali, ha visto la partecipazione di autori, chef e esperti del settore gastronomico, attirando un pubblico numeroso e entusiasta. Il Villaggio dei Saperi e dei Sapori, allestito in Piazza delle Feste, ha proposto stand gastronomici dove i visitatori hanno potuto degustare e acquistare prodotti tipici delle due regioni.

La festa è iniziata il venerdì sera con un’anteprima che ha incluso musica dal vivo e un aperitivo di benvenuto, segno dell’ospitalità e del calore tipico delle terre italiane. Sabato mattina, il Professore Romeo ha aperto il programma con la presentazione “Il Segreto della felicità”, che ha introdotto il tema dell’incontro tra il benessere psicofisico e il mangiare sano.

Durante il weekend, il programma ha offerto momenti di apprendimento e svago, inclusi show cooking con la chef Tiziana Zito, che ha deliziato il pubblico preparando piatti tipici liguri e calabresi. Il punto alto degli eventi culturali è stato la tavola rotonda sul tema “Genitori in cerca di genitorialità”, che ha stimolato un dialogo aperto e costruttivo sulle sfide moderne della famiglia.

Momenti di intrattenimento non sono mancati, con spettacoli di danza tradizionale e il concerto finale “Tributo a Genova e a Fabrizio De André” eseguito dalla band reggina Faber Quartet, che ha riscosso grande successo.

Il successo della festa non è solo culturale ma anche benefico, con una parte dei ricavati destinata a RinascitaVita ETS, per il sostegno a pazienti post-comatosi. Questo gesto di solidarietà ha ulteriormente sottolineato l’impegno della comunità nell’appoggio a cause umanitarie significative.

A credere fortemente nell’iniziativa che ha rappresentato un ponte ideale tra Genova, la Calabria e Reggio in particolare, il consigliere comunale e metropolitano Nino Minicuci, che in qualità di presidente dell’associazione Tiberio Evoli ha organizzato la manifestazione.

Minicuci, legato a Genova in considerazione dei trascorsi da segretario generale all’interno dell’amministrazione comunale, da reggino doc si è detto emozionato ed orgoglioso per la piena riuscita dell’evento.