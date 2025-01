Reggio, si fingono mendicanti e prendono in ostaggio il prete: la vicinanza della comunità di Archi

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri presso la Parrocchia di Archi Carmine, dove due individui, fingendo di richiedere un aiuto in generi alimentari, si sono introdotti nell’ufficio parrocchiale. Stando a quanto riferito, i malintenzionati – che si erano incappucciati – hanno estratto un oggetto atto a offendere (utilizzato come arma) e hanno tenuto in ostaggio il parroco, Don Danilo, intimandogli di consegnare una somma di denaro.

L’episodio, sebbene sia durato solo pochi minuti, è stato estremamente traumatico per Don Danilo. Fortunatamente, un attimo di lucidità e prontezza di spirito gli ha consentito di scappare e chiedere aiuto. I due aggressori si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. Il parroco, benché provato dall’accaduto, è in buone condizioni fisiche e non ha riportato ferite.

La notizia ha creato sconcerto nella comunità parrocchiale di Archi Carmine, profondamente colpita dalla violenza di questo gesto in un luogo di culto e di servizio. Per evitare la diffusione di voci distorte o allarmistiche, la Parrocchia ha prontamente diffuso un comunicato in cui conferma l’assenza di danni fisici a Don Danilo e sottolinea l’immediata denuncia presentata alle autorità competenti, già al lavoro per risalire all’identità dei responsabili.

La solidarietà del quartiere e la reazione dei cittadini

La popolazione ha espresso immediatamente la propria solidarietà a Don Danilo, noto per il suo impegno pastorale e sociale nel quartiere, sin dal suo arrivo, qualche anno fa. In un contesto già segnato da numerose sfide, il gesto criminale assume un valore ancor più grave, colpendo un sacerdote che si dedica con amore e sacrificio alla propria vocazione.

Come segno di vicinanza e gratitudine per l’aiuto ricevuto, domenica 12 alle ore 10.30 verrà celebrata una Messa di ringraziamento alla quale i fedeli e l’intera comunità sono invitati a partecipare. Sarà l’occasione per unirsi in preghiera, sostenere il parroco e ribadire la ferma condanna di ogni atto di violenza.

L’appello alla comunità: uniti contro il male

Nel comunicato della Parrocchia si legge l’invito rivolto ai fedeli a rimanere uniti nella preghiera per Don Danilo e per tutto il quartiere di Archi, affinché la fede e la coesione sociale non vengano intimidite da simili azioni. L’auspicio condiviso è che le Forze dell’Ordine possano individuare al più presto i responsabili.