Lamezia – Al via il workshop agroalimentare in Calabria

Partirà domani, mercoledì 21 febbraio, presso il T-Hotel di Lamezia Terme, la prima fase della due giorni promossa dalla Confartigianato Imprese Calabria con ICE-Agenzia per sostenere l’export delle PMI ed imprese artigiane del settore agroalimentare calabrese.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di incrementare le opportunità commerciali per l’export del settore dell’agroalimentare, il secondo comparto manifatturiero del made in Italy ed il primo della Calabria che svolge un effetto traino unico sull’intera economia per l’impatto positivo di immagine sui mercati esteri dove il cibo made in Italy è sinonimo di alta qualità.

Nove i buyers esteri provenienti dal Belgio, Corea del Sud, Francia ed Inghilterra che saranno ospiti dell’evento per incontrare ventuno aziende calabresi del settore che avranno la possibilità di fare conoscere all’estero le proprie produzioni ed eccellenze, dal vino alla pasta, dall’olio al succo di bergamotto, dai formaggi ai salumi, dalle conserve alla cipolla rossa di Topea, dal caffè al gelato.

Ad aprire i lavori, alle ore 9.15, sarà il Presidente di Confartigianato Calabria, Roberto Matragrano. A seguire, è previsto l’intervento della funzionaria ICE-Agenzia, Michela Petti, e del delegato al settore internazionalizzazione della Regione Calabria.

Dalle 9.45 e fino alle ore 18,00 si svolgeranno gli incontri business to business tra le 21 aziende e i bayers esteri.

La seconda giornata, quella di Giovedì 22 febbraio, sarà dedicata alle visite aziendali guidate offrendo la possibilità ai buyers di entrare nelle aziende, vedere i laboratori e conoscere da vicino le realtà produttive della nostra regione.

Le aziende calabresi partecipanti sono: Dedoni Srl; Artigiana Funghi di Belmonte Luigi; Genius Srl; Salpa Srl di Capellupo C. & C.; Muraca Srl; Sa.Do. Srl (Caseificio Brizzi); Azienda Agricola Antonio Muraca; Made In Calabria Srl; Azienda Agricola Vulcano; I.L.Car. Srl; Azienda Agricola Russo Domenico; Gricaf Srl; C.L.C. Srl; Casa Vinicola Crisera’; Salumificio Furina; Enopolis Bivongi Srl; Corallini Sweet Catering; Pastificio Fiorillo Sas; Azienda Calla’ Vittorio; Astorino Pasta di Astorino Salvatore; Punta Stilo (Rete Di Imprese).

Fonte: Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Calabria