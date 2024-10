A Lamezia la V° Edizione del Festival Canoro Lumen Calabriae

Domenica 19 febbraio riapre ufficialmente le porte il concorso canoro che ormai ha basi salde tra gli eventi di spessore lametini, il Festival Canoro Lumen Calabriae riparte con le selezioni e con la prima tappa ufficiale di Selezione presso il Teatro San Francesco di Paola di Lamezia Terme.

La kermesse canora targata Lamezia Muse ha tante piccole novità e tante le riconferme sia per le selezioni e sia per la serata finale, ma le news si sveleranno man mano.

Una notizia ufficiale ,già trapelata da quasi un mesetto sui canali web, è la presenza in semifinale della voce dei Matia Bazar e vincitrice dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, Silvia Mezzanotte conosciutissima cantante dalle indiscusse capacità tecniche e vocali; la Mezzanotte sarà quindi la vocal coach che presiederà lo stage e che guiderà i semifinalisti 2017 verso la tanto attesa finale del concorso in cui i 10 finalisti saranno accompagnati da una live band e coristi nella loro esibizione davanti ad una giuria di professionisti nel settore della musica e del canto.

Anche quest’anno i partecipanti saranno ascoltati durante le selezioni pre-semifinale dai responsabili delle audizioni dell’Associazione Lamezia Muse che ,come ormai di consueto, oltre la tappa di Lamezia Terme, avranno un percorso itinerante alla ricerca delle voci calabresi; infatti oltre alla selezioni di giorno 19 febbraio , si terranno altre tappe nella scuola di Canto Do Maggiore Academy di Raffaella Capria il 4 Marzo (Catanzaro) e poi ,una delle novità di quest’anno, le selezioni sbarcheranno nella città di Paola (Cosenza) presso la Artemys Musica Lab di Katia Marafioti, il 5 Marzo, questi i primi tre appuntamenti ma le tappe sono ancora in fase di aggiornamento.

Le Iscrizioni sono ancora aperte e per iscriversi basta contattare l’Associazioane Lamezia Muse ass.muse@yahoo.it oppure direttamente una delle responsabili delle scuole partnership (anche tramite facebook).

Il Festival Canoro Lumen Calabriae è un concorso che celebra i talenti Calabresi, rappresentando una vetrina e un modo per formarsi nel campo del canto attraverso lo stage in semifinale con grandi nomi del panorama musicale italiano (ricordiamo che nelle passate edizioni i vocal coach sono stati Max De Angelis, Giò Di Tonno e Maria Grazia Fontana).

Nell’attesa delle selezioni, poiché l’associazione è sempre in piena attività, Lamezia Muse quest’anno avrà l’onore di dare il via ad un altro importante evento lametino, il Carnevale di Lamezia e vi da quindi appuntamento per giorno domenica 26 febbraio per lo start alla festa più bella e divertente della città!