A Lamezia la winter session del “Color Fest”

Torna con una winter session dopo il successo della IV edizione, il Color Fest, rassegna dedicata alla musica e all’arte indipendente, promossa dall’associazione culturale Cosa sono le Nuvole.

Dopo aver ospitato numerosi artisti nazionali e internazionali (The Soft Moon, Verdena, Brunori SAS, Afterhours, Lo Stato Sociale, Giorgio Canali, Calcutta, Marta sui tubi, Marlene Kuntz etc), si scaldano i motori della nuova stagione musicale con due nuovi appuntamenti che si preannunciano ricchissimi, con due ospiti musicali di primo piano e tantissimo altro ancora da annunciare.

Il 22 dicembre al Cafè Retrò di Lamezia Terme (Cz), assoluto protagonista sarà il cantautore Francesco Motta, fresco vincitore del Premio Tenco 2016 come migliore opera prima, grazie all’album La fine dei vent’anni, album che segna il suo esordio da solista, dopo aver capitanato la band Criminal Jokers, prodotto da Riccardo Sinigallia per Woodworm Music.

Polistrumentista eclettico, che ha prestato negli anni la sua capacità musicale a Nada, Pan del diavolo, Zen Circus, Giovanni Truppi.

La fine dei vent’anni è la scoperta dell’età adulta, il racconto della crescita umana e musicale di uno dei più talentuosi artisti italiani.

Toccherà invece il 5 gennaio, incendiare il palco della Color Fest Winter session, a una delle più longeve formazioni rock italiane: i The Zen Circus. La band toscana, presenterà dal vivo il nuovissimo album La Terza Guerra Mondiale, in uscita per La Tempesta Dischi.

Dopo otto dischi, un ep e diciotto anni di carriera, The Zen Circus festeggiamo la maggiore età con un nuovo lavoro di inediti, un disco a cui hanno dedicato più tempo in studio, lavorando su ogni piccolo dettaglio, dalle melodie ai testi, dagli arrangiamenti ai suoni.

Un album potentissimo, dalla indiscutibile qualità strumentale e dalla scrittura mai banale e sempre acutissima, che non ha paura di toccare i territori del power-pop, senza mai perdere di lucidità ed efficacia.