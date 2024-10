Lamezia Terme, due grandi eventi musicali della rassegna ‘Jazz e Pop Contest’

Continua la Rassegna musicale “Jazz e Pop Contest” organizzata dal locale lametino I Giardini del 900.

Il numeroso pubblico intervenuto nei precedenti appuntamenti musicali ha reso soddisfatti gli organizzatori del Cartellone che è partito il 6 luglio scorso.

Lunedì 21 agosto alle ore 21,30 sarà di scena la Cantante Olivia Bruno affiancata da Umberto Napolitano al pianoforte e Frank Marino al contrabbasso.

Un trio capitanato dalla bellissima voce di Olivia Bruno, che rivisita in chiave acustica le cover più belle della musica che va dagli anni ’70 ad oggi. Un progetto sperimentale, con il tentativo di estrapolare l’anima del Pop/Jazz attraverso l’uso di strumenti acustici.

Il motto dell’ Acoustic Hit Trio: “La musica è sorgente di energia inesauribile e fattore di coesione, che si concreta nella ricerca di nuove dimensioni sonore”.

Giovedì 24 agosto salirà sul palco il Basical Trio. Un incontro tra un musicista-chitarrista della Basilicata Santino Giambersio con due apprezzati musicisti della scena calabrese Frank Marino al basso elettrico e Roberto Rossi alla batteria. Un repertorio che si baserà su composizioni standard jazz e classici della musica italiana rivisitati Il loro stile si basa sulla fusione degli stilemi armonico-melodici del linguaggio della musica jazz/fusion, genere musicale coniato nel corso degli anni ottanta per indicare le numerose forme di contaminazione musicale tra generi diversi, utilizzato anche per indicare le musiche che nel decennio precedente venivano classificate come jazz-rock.

L’ingresso ai concerti è gratuito è gradita la prenotazione.

La rassegna riprenderà il 31 agosto con il trio del sassofonista cosentino Marco Rossin con Anna Ida Pisani alla voce e Giovanni Brunetti al pianoforte.