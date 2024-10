Maltempo in Calabria, il sindaco di Lamezia: ‘Chiederemo lo stato di calamità’

Il Comune di Lamezia Terme, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito duramente la città e l’hinterland, presenterà richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Il sindaco Paolo Mascaro, contattato dall’ANSA, ha dichiarato che questa mattina verrà presentata la delibera di Giunta, che sarà successivamente trasmessa alla Regione Calabria.

Danni ingenti nella zona industriale e interventi urgenti

Il maltempo ha provocato danni ingenti soprattutto nella zona industriale, dove molte aziende, in particolare quelle del comparto agricolo, sono state gravemente colpite. Il sindaco Mascaro ha emesso un’ordinanza urgente che ha consentito di far defluire le acque in mare, permettendo l’esecuzione di lavori di somma urgenza immediati.

“Si è intervenuti subito anche nel centro città e negli edifici scolastici di proprietà comunale colpiti da infiltrazioni, alcuni dei quali rimangono chiusi per consentire ulteriori interventi”.

Monitoraggio continuo e interventi nelle aree colpite

Il sindaco Mascaro ha sottolineato l’esistenza di un coordinamento continuo h24 per monitorare la situazione in tutte le zone colpite, inclusi San Pietro Lametino e Ginepri, dove alcune famiglie sono state evacuate. Il Coc (Centro Operativo Comunale) continua a lavorare incessantemente, in collaborazione con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, per fronteggiare l’emergenza e rimuovere il fango dalle abitazioni, aziende e altre strutture.

