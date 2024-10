L’annona di Reggio Calabria incanta il SIGEP

Continua la promozione dei prodotti del territorio con progetto ITALICO.

I maestri Gaetano Vincenzi e Davide Destefano (gelateria Barbarossa e Gelato Cesare) nella splendida cornice della fiera internazionale di gelateria e pasticceria, SIGEP di Rimini hanno presentato, descrivendone le caratteristiche nutraceutiche ai numerosissimi visitatori, un delicatissimo sorbetto all’annona di Reggio Calabria realizzato con sola frutta fresca e un ridotto contenuto di zuccheri.

Il prelibato sorbetto di questo frutto ormai conosciuto per il suo alto potere antiossidante è stato poi letteralmente trangugiato durante la degustazione registrando un immediato sold out. Altro successo invece sul fronte dei concorsi in cui Cesare Destefano Junior, 14 anni, che rappresenta la quarta generazione della gelateria Cesare ha convinto la giuria di qualità presieduta da Vincenzo Pennestrì, Claudio Pica, Dino Defanis con il gusto “Liquirizia di Rossano Calabro, cuore fondente di Bergamotto di Reggio Calabria e terra di cioccolato di Modica“.

Sono tutti dei numero uno – ha dichiarato Claudio Pica prima della classifica – e ho visto maggiore cura nella creatività e nella scelta degli ingredienti.

Questa la classifica ufficiale

Serani Mario (Crema al mascarpone con vino passito, biscotto con bagna al mango e gilée di asparagi) De Stefano Cesare (Liquirizia di Rossano Calabro, riduzione di Bergamotto e Cioccolato di Modica) Scarponi Gabriele (Sorbetto menta basilico arricchito con limone e zenzero e thè jasmine)

Ennesima conferma dei nostri artigiani che mettono una buona ipoteca sul futuro della nostra regione.