L’Antica Pescheria, storica attività di Reggio Calabria. Costantino: “Il pesce dei nostri mari, tra i più prelibati”

“Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita”.

Quante volte da amici e parenti avete sentito narrare gesta eroiche derivanti dalla pesca nei nostri mari? I pescivendoli, insieme ai marinai, sono infatti i protagonisti della vita in mare. Ruoli che, nell’immaginario collettivo, creano un’amore sconfinato che caratterizza le comunità per cui il pesce è sinonimo di tradizione.

Quella della pesca, in Calabria e in particolar modo nella provincia di Reggio, è infatti una tradizione antichissima e ben radicata. Una città nota per il suo mare non può che vivere grazie ai suoi frutti. Un pescato di grande qualità ed un’ampia scelta, invidiata da tutte le regioni d’Italia, che porta i cittadini ad incentrare la propria cucina su questo particolare alimento.

Numerosi sono i punti vendita in cui i reggini possono procurarsi l’alimento che poi imbandirà le proprie tavole, fra questi spicca per qualità e tradizione “L’Antica Pescheria” di Pasquale Costantino.

“Ho rilevato la Pescheria circa due anni fa. Ho intrapreso questa strada perchè il mio sogno era da sempre quello di lavorare in questo settore. Ho avuto inoltre la fortuna di ereditare un vero e proprio punto di riferimento per Reggio Calabria. Il precedente proprietario, il signor Laganà era infatti conosciuto da tutti nell’ambito delle pescherie per l’ottimo lavoro svolto”.

Un sogno che si trasforma in realtà ed una passione che pian piano diventa un lavoro a tempo pieno, quello di Pasquale Costantino, che con la sua pescheria ha avvicinato i cittadini ai prodotti locali. Anche i ristoratori reggini si affidano alla cura della pescheria reggina che con grande passione si occupa di offrire solo il meglio.

“Trattiamo esclusivamente pesce fresco, nulla di ciò che troverete sui nostri banchi fa parte del settore del congelato. Abbiamo diverse barche che ogni giorno ci procurano il pescato che mettiamo a vostra disposizione. Sponsorizzare il pesce fresco e a km 0 è il principale obiettivo della nostra attività”.

Un’attività che unisce tradizione e prodotti di alta qualità all’innovazione. Nonostante la figura del pescivendolo sia infatti un mestiere antico, Pasquale Costantino, grazie allo spirito combattivo che contraddistingue i reggini, ha rivoluzionato il settore proponendo agli avventori non solo un servizio a domicilio, ma anche quello del ‘pronto cuoci‘. Due assolute novità che fanno gola ai più.

Quante volte nella vita tutti i giorni ci capita di voler gustare del buon pesce fresco e di non avere il tempo di cucinarlo o andare alla sua ricerca? L’Antica Pescheria è la risposta ad ogni vostra esigenza.

“Del team dell’Antica Pescheria fa parte anche una signora che si occupa di dar forma a gustosissimi piatti. Niente di troppo elaborato, anche i prodotti che utilizziamo per il servizio pronto cuoci rispettano la nostra tradizione, mantenendo inalterato il gusto del pesce fresco”.

Triglie, cipolle, gamberetti di nassa che la mattina quasi danzano sul banco e ancora calamari locali e il famoso e ricercatissimo pesce spada. L’Antica Pescheria offre al pubblico un’ampia scelta di pescato in base al periodo dell’anno. Prezzi accessibili camminano di pari passo con il pescato.

L’Antica Pescheria vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 05:30 alle 14:00 in Via Galileo Galilei a Reggio Calabria.

Per info e prenotazioni: 334.548 7103