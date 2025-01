Lanucara e i €50mila chiesti a CityNow, il sindacato giornalisti Calabria: ‘Libertà di stampa baluardo di democrazia e verità’

“La libertà di stampa resta baluardo di democrazia e verità. Principi che dovrebbero fare propri soprattutto coloro che amministrano la cosa pubblica. Tentare di condizionare chi lavora nel settore dell’informazione, non è compatibile con la crescita di una comunità”.

Sono le parole del segretario regionale del ‘Sindacato Giornalisti della Calabria’ Andrea Musmeci, dopo la maxi richiesta di risarcimento danni avviata nei confronti di CityNow a seguito di un articolo in cui si criticava l’operato dell’assessore Lanucara.

“Utile sarebbe confrontarsi per avviare dialoghi costruttivi. Informare è compito precipuo del giornalista, anche quando le notizie diventano scomode per chi occupa ruoli istituzionali. Alzare muri ed evitare il dialogo non serve. I giornalisti – conclude il segretario regionale Musmeci – hanno il compito di documentare anche quando, sempre nel rispetto di una giusta informazione, i fatti narrati potrebbero suscitare incomprensioni”.