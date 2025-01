Lanucara e i €50mila chiesti a CityNow, la solidarietà di La Strada: ‘Diritto/dovere di cronaca. È la stampa’

Continua a fare discutere il caso dell’assessore Marisa Lanucara che ha chiesto un risarcimento fino a 50 mila euro al nostro giornale per presunti danni non patrimoniali, a seguito di “gravi condotte diffamatorie“.

Di seguito la riflessione del gruppo e movimento civico ‘La Strada‘, guidato dal consigliere comunale Saverio Pazzano.

“Esprimiamo la nostra solidarietà a Citynow per la “richiesta di un risarcimento fino a 50.000 euro chiesto dall’assessora Lanucara per gravi condotte diffamatorie”, come apprendiamo dalla stessa testata.

La condotta di Citynow ci sembra nel pieno diritto/dovere di cronaca, peraltro educata nei toni e nei modi. Ad ogni modo, alla classe politica compete rasserenare gli animi: abbiamo bisogno di ascolto, dialogo, disponibilità al confronto. Soprattutto quando l’interlocutore, come avviene con CityNow, si esprime -secondo noi nel pieno adempimento dell’art. 21 della Costituzione- senza dover essere soggetto ad autorizzazioni o censure.

Può non piacere ciò che scrivono i giornali, per carità: ci sono sempre il diritto di replica o la richiesta di smentita.

Anche se agisce a titolo personale, chi fa politica -sia esso eletto o scelto in un esecutivo- dovrebbe sempre tener conto di rappresentare l’intera istituzione nel rapporto con la stampa.

Ecco perché, nella nostra solidarietà a CityNow, vogliamo rappresentare la solidarietà a chiunque fa giornalismo a Reggio Calabria: a volte possiamo leggere di noi cose che possono non piacerci. Ma alleggerire la tensione è un aspetto, secondo noi, determinante dell’equilibrio di una istituzione e della tenuta della Costituzione.

È la stampa. Per fortuna che c’è ed è libera di esprimersi. Difendiamola.