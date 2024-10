LaPasquetta2018, musica, arte, food e drink in un unico evento a Reggio Calabria

S&S ergo socio e socio, senza alcuna finalità di lucro, spinti dalla voglia di divertirsi e far divertire organizzano #LaPasquetta2018. Un evento unico ed alternativo in grado di coniugare il divertimento e la spensieratezza alla musica e alla buona compagnia.

Musica, food, drink, relax a pasquetta ognuno potrà fare un po’ quel che gli pare. L’evento è avvolto da un intrigante alone di mistero e la location è stata svelata solamente qualche giorno fa, così come il programma della giornata.

L’appuntamento è presso “Villa Rosa” di Aretina. Una località non troppo distante dalla città e facilmente raggiungibile in macchina, attrezzata di una grande piscina, discoteca, bar ed ampi spazi immersi nel verde. Esattamente la location ideale per una pasquetta da non dimenticare.

La giornata dei partecipanti a #LaPasquetta2018 comincerà dalle 10:00 e proseguirà per le successive 12 ore con innumerevoli appuntamenti con la musica, l’arte e il divertimento. Siete pronti ad immergervi nelle illustrazioni grafiche di due artisti reggini?

Non mancherà ovviamene un bel panino, tipico della pasquetta calabrese, ma anche tanti altri gustosi piatti preparati dagli amici del Kalabrillo. Ad accompagnare ottimi cocktails mescolati magistralmente dal team Chupito.

Per non gravare nelle tasche di nessuno, S&S hanno pensato bene di lasciare libero accesso a chiunque voglia partecipare all’evento reggino. E voi come passerete la vostra pasquetta?