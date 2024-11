L’appello dell’Avis comunale di Reggio per l’emergenza estiva

L’Avis comunale di Reggio Calabria rinnova, come ogni anno, l’appello ai donatori affinchè non facciano venire meno il loro prezioso contributo soprattutto nella stagione estiva in cui, pur essendo periodo di ferie, la necessità di sacche di sangue ed emoderivati di chi è malato non diminuisce.

L’emergenza estiva sarà infatti al centro della conferenza stampa che si terrà sabato 27 giugno alle ore 10:30 presso la sala convegni della nuova sede dell’Avis comunale reggina, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”, sita sul corso Garibaldi al numero 585.

Interverranno Antonio Romeo, presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Basilio Iero, responsabile dell’Unità di raccolta dell’Avis comunale di Reggio Calabria, Antonio Gervasi, primario ff del Servizio immunotrasfusionale degli Ospedali Riuniti di Reggo Calabria, Mimmo Nisticò, consigliere regionale Avis Calabria.

Nell’occasione verrà anche presentato il video realizzato dai giovani dell’Avis comunale reggina, coordinati da Marco Nisticò e Lucia Romeo, in collaborazione con il portale della buona notizie Iamu.it di Sergio Conti.

Interverrà anche Paolo Marcianò, vice presidente vicario dell’Avis Calabria, per presentare un’iniziativa congiunta con la sezione reggina dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, di cui è anche presidente.